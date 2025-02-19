Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

BAIC BJ40 Plus dan X55 II Jadi Kendaraan Resmi Atlet Indonesia

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |12:01 WIB
BAIC BJ40 Plus dan X55 II Jadi Kendaraan Resmi Atlet Indonesia
JAKARTA - BAIC Indonesia bekerja sama dengan dari Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia). Dengan adanya kerja sama ini, BAIC akan menjadi kendaraan operasional para atlet Indonesia di ajang internasional.

1. BAIC BJ40 Plus dan X55 II Jadi Mobil Operasional Atlet Indonesia

Dalam hal ini, BAIC Indonesia memberikan dukungan berupa sponsorship serta meminjamkan 2 kendaraan BAIC yaitu BJ40 Plus dan X55 II untuk menjadi kendaraan resmi Tim Indonesia selama masa kontrak berlangsung. 

Chief Operating Officer BAIC Indonesia, Dhani Yahya menyatakan, pihaknya percaya olahraga memiliki kekuatan untuk menyatukan bangsa dan menginspirasi generasi muda. 

"Melalui dukungan kami terhadap kegiatan-kegiatan dari NOC-Indonesia dan Tim Indonesia, kami berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan olahraga di Indonesia, serta mendukung para atlet untuk meraih prestasi tertinggi,” kata Dhani Yahya saat peresmian kerja sama tersebut di arena IIMS 2025, JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

“Ini juga merupakan perwujudan komitmen kami untuk terus berinvestasi di Indonesia dan turut serta dalam memajukan perekonomian maupun membangun citra positif negara ini di mata dunia.” tuturnya.

2. Apresiasi Dukungan BAIC

Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) Raja Sapta Oktohari mengapresiasi BAIC yang sudah mendukung para atlet Tim Indonesia yang berjuang di multi event olahraga internasional.

“Kerja sama ini menjadi penanda semangat kolaboratif antara berbagai pihak termasuk swasta untuk memajukan olahraga Indonesia. Kolaborasi menjadi kunci untuk mencapai tujuan yang sama, yakni meningkatkan prestasi olahraga Indonesia di kancah dunia,” kata Presiden NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari.

 

