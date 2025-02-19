Perluas Jangkauan, Jetour Target Buka 30 Showroom Tahun Ini

JAKARTA – Jetour menargetkan memiliki 30 jaringan showroom pada 2025. Showroom tersebut bakal tersebar di sejumlah kota besar.

Sales & Network Director PT Jetour Motor Indonesia, Michael Budihardja mengatakan, rencana perluasan showroom Jetour di beberapa kota besar di seluruh Indonesia menandai tonggak penting dalam perjalanan di Indonesia.

"Sebagai langkah awal untuk menjangkau lebih banyak konsumen dan memberikan pengalaman terbaik, kami berkomitmen untuk menghadirkan kepuasan melalui fasilitas yang nyaman, layanan berkualitas, serta tim profesional yang siap melayani dari tahap penjualan hingga aftersales," ujar Michael di arena IIMS 2025, JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Diketahui, saat inj Jetour telah memiliki 2 showroom di Pluit dan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ke depan, Jetour bakal menambah jumlah showroom.

Showroom itu nantinya berlokasi dj kota-kota besar, di antaranya Makassar, Batam, dan Surabaya. Saat ini Jetour telah melakukan kesepakatan untuk pendirian 23 titik bersama perusahaan mitra.

Tiap showroom Jetour dilengkapi fasilitas 4S, yaitu Sales, Service, Spare Parts, dan Survey. Fasilitas survey diadakan sebagai salah satu hal esensial bagi Jetour untuk mendapatkan masukan, tren, dan memahami keinginan konsumen terhadap produk Jetour.

Dalam roadmap Jetour, selain kendaraan dengan mesin pembakaran internal (internal combustion engine/ICE), Jetour juga akan menghadirkan Battery Electric Vehicle (BEV) dan Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV). Oleh karena itu, pengembangan jaringan showroom Jetour selanjutnya juga akan dilengkapi fasilitas pengisian daya baterai dan update software.