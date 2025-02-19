Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ini 3 Langkah Mudah Instal Aplikasi Google di HUAWEI MatePad Pro 13.2

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |14:57 WIB
Ini 3 Langkah Mudah Instal Aplikasi Google di HUAWEI MatePad Pro 13.2
HUAWEI MatePad Pro 13.2. (Foto: dok Huawei)
A
A
A

JAKARTA - HUAWEI MatePad Pro 13.2 hadir untuk menemani gaya hidupmu yang profesional sekaligus pecinta hiburan. Tentu saja HUAWEI MatePad Pro 13.2 lebih dari sekadar tablet. Apalagi dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan konsumsi media.

Perangkat ini dirancang untuk membantu pengguna bekerja lebih cerdas dan menikmati hiburan dengan lebih baik. Tidak hanya hadir dengan hardware dan fitur terbaik, semua aplikasi penting yang dibutuhkan pengguna juga tersedia untuk diunduh dengan mudah lewat HUAWEI AppGallery.

HUAWEI AppGallery telah memiliki lebih dari 440 juta pengguna aktif bulanan di seluruh dunia sejak diluncurkan pada 2011. Platform ini terus tumbuh, menawarkan lebih banyak pilihan dan fitur bagi pengguna.  

Perangkat tablet Huawei saat ini sudah dikenal sebagai perangkat yang memberikan pengalaman maksimal yang memudahkan pengguna, tak hanya dengan pengalaman lebih dari laptop yang ditawarkan, tetapi juga pengalaman untuk menginstal aplikasi termasuk aplikasi Google dengan mudah dan aman. 

HUAWEI MatePad Pro 13.2 memberikan kemudahan mengakses aplikasi Google melalui AppGallery secara langsung seperti YouTube, Google Maps, Google Meet, dan Google Docs. Berikut beberapa langkah mudahnya:  

1. Buka AppGallery dan cari aplikasi Google yang diinginkan (contoh: YouTube) dan klik "Install."  

2. Akan muncul notifikasi mengenai MicroG, klik "Allow dan aplikasi akan terinstal.  

3. Login dengan akun Google kamu, dan aplikasi siap digunakan sepenuhnya.  

Gampang banget kan! kamu bisa langsung menikmati aplikasi yang dibutuhkan tanpa kendala teknis.  

Bekerja Mulus dengan Aplikasi Penunjang Produktivitas

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/1/3185719//menbud_buka_gayain_aceh_2025-9Ksd_large.jpeg
Menbud Buka Festival GAYAIN Aceh 2025, Rayakan Kearifan Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/1/3185661//menbud_fadli_zon_kuliah_umum_di_usk-IcCG_large.jpeg
Hadiri Kuliah Umum USK, Menbud Teguhkan Mahasiswa sebagai Agen Kebudayaan Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/1/3185642//menbud_benteng_indra_patra-nkMv_large.jpeg
Tinjau Situs Benteng Indra Patra, Menbud Tegaskan Komitmen Pelestarian Cagar Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/11/3185639//hypernet_technologies_hypersolidarity-dfC8_large.JPG
Berbagi Kebaikan, Hypernet Technologies Gelar Bakti Sosial HyperSolidarity
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/11/3185629//bapenda_pembebasan_pbb_p2-0ueV_large.jpg
Pemprov DKI Beri Diskon dan Hapus Denda PBB-P2 hingga Akhir Tahun, Catat Tanggalnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/391/3185618//kemenbud_gelar_konser_lmo-dNik_large.jpg
Kemenbud Gelar Light Ministry Orchestra, Tegaskan Dukungan bagi Ekosistem Musik Nasional
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement