Transformasi Geely: Menjadi Raksasa Otomotif Global

JAKARTA - Sejak pertama kali berdiri pada 1986, Geely telah menapaki perjalanan panjang yang penuh inovasi dan dedikasi. Awalnya, Geely memulai langkahnya dengan visi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Baru pada 1997, Geely memasuki industri otomotif, dan di tahun kedua, pada 1998, Geely Auto berhasil memproduksi kendaraan pertamanya, mewujudkan impian banyak orang untuk memiliki mobil pribadi.

Perjalanan Geely tidak berhenti di situ. Pada 2002, Geely telah menjadi salah satu merek terkemuka di Tiongkok dan mulai merambah pasar global. Langkah besar terjadi pada 2010 ketika Geely Holding mengakuisisi Volvo Car Group, sebuah tindakan strategis yang memperkaya teknologi dan kualitas produk Geely. Dua tahun berselang, pada 2012, Geely Holding masuk dalam daftar Fortune 500, menandakan pengakuan global atas prestasinya.

Inovasi terus menjadi inti dari perjalanan Geely. Tahun 2016 menandai peluncuran Lynk & Co serta perkenalan kendaraan komersial energi baru. Kemudian pada 2017, Geely Holding mengakuisisi saham minoritas di Proton dan mayoritas di Lotus, memperluas jejaknya di industri otomotif global. Langkah strategis lainnya terjadi pada 2018 dengan akuisisi 9,69 persen saham Daimler, memperkuat posisi Geely dalam kancah otomotif dunia.

Kolaborasi dengan Mercedes-Benz pada 2020 menghasilkan pendirian usaha patungan global untuk merek pintar, diikuti dengan peluncuran teknologi cerdas ZEEKR pada 2021. Tahun 2022, Geely berhasil meluncurkan sembilan satelit pertama dari Geely Future Mobility Constellation dan menandatangani perjanjian kerangka kerja dengan Renault Group untuk membentuk perusahaan teknologi powertrain terkemuka.

Geely EX5. (Foto: dok Geely)

Selain itu, pada akhir Oktober 2020, Geely Auto mencapai tonggak sejarah dengan menjadi merek otomotif Tiongkok pertama yang berhasil menjual lebih dari 10 juta unit kendaraan secara global. Selama lima tahun berturut-turut, Geely Auto telah mempertahankan posisinya sebagai juara penjualan di antara merek-merek otomotif Tiongkok. Saat ini, anggota komunitas pengguna Geely telah mencapai angka 16 juta konsumen.