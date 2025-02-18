Italjet Dragster Jadi Motor Termahal di IIMS 2025 Seharga Rp141 Juta, Intip Spesifikasinya

Italjet Dragster Jadi Motor Termahal di IIMS 2025 Seharga Rp141 Juta, Intip Spesifikasinya (Fadli Ramadan)

JAKARTA - Italjet Dragster 250 Series meramaikan ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025. Merek motor asal Italia itu membawa skuter matic (skutik) yang menjadi termahal dalam pameran yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

1. Spesifikasi Italjet Dragster

Secara dimensi, Italjet Dragster memiliki panjang 1.890 mm, lebar 750 mm, jarak sumbu roda 1.350 mm dan tinggi tempat duduk 770 mm. Sementara bobot kosongnya 124 kg dan kapasitas tangkinya 9 liter.

Konstruksi rangka Italjet Dragster mempertahankan rancangan steel-tube trellis, terintegrasi dengan pelat aluminium cetak, serta teknologi suspensi Independent Steering System (I.S.S.) dengan single swingarm aluminium.

Italjet Dragster 250 di IIMS 2025 (Fadli Ramadan)

Secara tampilan, skutik ini terlihat sangat garang layaknya robot karena sebagian besar yang terlihat hanya rangka besi. Ini membuatnya terlihat agresif dan akan menjadi daya tarik tersendiri.

Secara performa, Italjet Dragster 250 dibekali mesin 1 silinder DOHC 4 katup berpendingin cairan 250 cc. Tenaga maksimum yang dikeluarkan mencapai 22,3 hp pada 8250 rpm dan torsi puncak 21 Nm pada 6250 rpm.

2. Harga Italjet Dragster 250