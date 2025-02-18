Gas Tipis Suzuki XL7 Hybrid di IIMS 2025, Mobil Hybrid Terlaris Kedua 2024

JAKARTA - Mobil hybrid menjadi idola baru bagi masyarakat Indonesia. Kendaraan jenis ini menawarkan efisiensi bahan bakar karena menggabungkan mesin pembakaran internal dan motor penggerak listrik lengkap dengan baterai.

Suzuki XL7 Hybrid menjadi salah satu mobil jenis MPV yang menawarkan teknologi elektrifikasi. Memiliki harga yang cukup terjangkau, model ini menjadi mobil hybrid terlaris kedua di Indonesia pada 2024 dengan penjualan 10.129 unit.

1. Test Drive Suzuki XL7 Hybrid

Redaksi bersama awak media lainnya menjajal Suzuki XL7 Hybrid yang ada di area test drive pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Redaksi mencoba model tertinggi XL7 Hybrid Alpha AT.

Saat masuk ke dalam kabin, redaksi mulai mengerti mengapa mobil ini cukup favorit di masyarakat Indonesia. XL7 Hybrid menawarkan kabin yang nyaman dengan konfigurasi 7-penumpang yang menjadi idola konsumen Tanah Air.

Kami mengendarai mobil tersebut dengan kondisi normal di area Test Drive IIMS 2025. Hal ini berkat akselerasi awal yang dihasilkan dari motor penggerak yang membuat mobil lebih responsif pada putaran awal yang membuat bahan bakar lebih efisien.

XL7 Hybrid menggunakan teknologi SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) baterai berkapasitas 10 Ah, sedikit lebih besar ketimbang Ertiga Hybrid yang hanya 6 Ah. Ini membuat konsumsi bahan bakar bisa ditekan.

Dalam kondisi normal, mobil hybrid akan bergerak menggunakan mesin bensin. Namun pada saat membutuhkan akselerasi yang lebih besar, yang akan bekerja adalah mesin bensin dibantu dengan motor listrik.

Cara kerja dari SHVS dibantu dengan dua komponen penting, yakni baterai lithium dan Integrated Starter Generator (ISG). Keberadaan keduanya membuat efisiensi yang dihasilkan XL7 Hybrid diklaim lebih optimal melalui fitur engine auto stop.