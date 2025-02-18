Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Spesifikasi VinFast VF 3, Mobil Listrik Mungil Bergaya Offroad Seharga Rp220 Jutaan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |08:04 WIB
Spesifikasi VinFast VF 3, Mobil Listrik Mungil Bergaya Offroad Seharga Rp220 Jutaan
Spesifikasi VinFast VF 3, Mobil Listrik Mungil Bergaya Offroad Seharga Rp220 Juta (Fadli Ramadan)
JAKARTA - VinFast resmi meluncurkan VF 3 di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025. Ini merupakan mobil listrik mungil berdesain offroad yang menawarkan pengalaman berkendara berbeda.

1. Spesifikasi VinFast VF3

Memiliki desain kompak, VF 3 memiliki dimensi panjang 3.190 mm, lebar 1.679 mm, tinggi 1.652 mm, dan ground clearance 175 mm. Mobil listrik ini menggunakan velg alloy 16 inci.

VinFast VF 3 masih memanfaatkan pencahayaan projector with halogen pada bagian depannya. Namun, ini tak mengurangi pencahayaan bagi pengendara lain.

Mobil listrik ini dirancang dengan memfokuskan pada fungsionalitas. Hadir dengan konfigurasi empat penumpang, mobil ini memiliki bagasi yang cukup luas yakni 285 liter saat kursi belakang dilipat.

Sebagai pusat hiburan, tersemat layar infotainment berukuran 10 inci yang berfungsi sebagai pusat informasi dan pengaturan personalisasi untuk interior. Kehadirannya memberikan kesan mewah pada mobil listrik berukuran mungil itu.

2. Fitur Keselamatan VinFast VF3

VinFast VF 3 juga dibekali sejumlah fitur keselamatan, seperti Anti-lock Braking System (ABS), Electronic Brakeforce Distribution (EBD), Traction Control System (TCS), dan Hill-Start Assist Control (HSA).

Selain itu, VF 3 memiliki Rear Parking Assist (RPA) sebagai fitur Advanced Driving Assistance System (ADAS) dan satu buah airbag di bagian depannya. Terdapat juga Emergency Signal System (ESS), Speed Sensitive Auto Door Lock, Seatbelt Reminder, Theft-alarm, Immobilizer, dan Acoustic Vehicle Alerting System AVAS for BEV Car.

 

