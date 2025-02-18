Advertisement
OTOMOTIF

Diskon Mobil Hybrid di IIMS 2025, Ada yang Tembus Rp50 Juta

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |16:17 WIB
Diskon Mobil Hybrid di IIMS 2025, Ada yang Tembus Rp50 Juta
Suzuki Ertiga hybrid di IIMS 2025 (Fadli Ramadan)
JAKARTA - Pameran Indonesia international Motor Show (IIMS) 2025, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 13-23 Februari, diramaikan dengan beragam mobil hybrid. Bahkan, sejumlah produsen memberikan diskon besar.

Seperti diketahui, mobil hybrid saat ini menjadi tren di Indonesia karena menawarkan efisiensi bahan bakar dan kenyamanan. Berbeda dengan mobil listrik, jenis ini dianggap lebih cocok bagi masyarakat Indonesia karena masih mengandalkan BBM sebagai sumber daya utama.

1. Wuling Almaz

Wuling menjadi salah satu brand yang membawa Almaz Hybrid ke IIMS 2025. Model ini juga mendapatkan diskon besar sepanjang pameran berlangsung. Wiraniaga yang berjaga mengatakan mobil tersebut diskon hingga Rp30 jutaan.

Wuling Almaz Hybrid (Fadli Ramadan)
Wuling Almaz Hybrid (Fadli Ramadan)

"Diskon paling besar Almaz, sama aja sih diskonnya yang bensin dan hybrid. Bisa dapet potongan Rp38 juta kalau beli kredit," ucap wiraniaga yang berjaga di booth Wuling pada gelaran IIMS 2025.

2. Hyundai Santa Fe Hybrid

Hyundai juga memberikan program potongan harga untuk Santa Fe Hybrid yang baru meluncur beberapa bulan lalu. SUV tersebut mendapatkan potongan harga sebesar Rp5 juta. Bahkan, apabila beruntung bisa mendapatkan smartphone Samsung S24.

3. Suzuki Ertiga dan Grand Vitara Hybrid

Kemudian ada Suzuki yang menawarkan mobil hybrid dengan harga terjangkau. Untuk Ertiga Hybrid, sepanjang IIMS 2025 mendapatkan diskon Rp30 juta. Model tersebut dengan varian hybrid dibanderol Rp288 juta sampai Rp301 juta.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
