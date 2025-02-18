Mobil Hybrid Jaecoo J7 Diklaim Bisa Tempuh Jarak hingga 1.300 Km

Mobil Hybrid Jaecoo J7 Diklaim Bisa Tempuh Jarak hingga 1.300 Km (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA – Pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran Jakarta, pada 13-23 Februari menjadi debut bagi Jaecoo di ajang tahunan tersebut. Pada pameran ini Jaecoo membawa SUV premium J7.

1. Jaecoo J7 Diklaim Bisa Tempuh Jarak 1.300 Km

Jaecoo J7 merupakan mobil plug in hybrid electric vehicle (PHEV). Mobil hybrid ini diklaim bisa menempuh jarak 1.300 km dengan satu tangki bahan bakar penuh.

Diketahui, Jaecoo J7 memiliki tangki berkapasitas 51 liter. Sementara untuk varian J7 Super Hybrid System (SHS) memiliki tangki berkapasitas 60 liter. Dengan hitung-hitungan ini, berarti hanya sekitar Rp850 per kilometer.

Jaecoo J7 dibekali mesin 1,5 turbocharged yang dipadukan dengan motor listrik dengan teknologi SHS. Mesin ini mampu menyemburkan tenaga 145 kW dan torsi 290 Nm.

Sementara motor elektrik itu didukung baterai 18,3 kWh.

"Kami sangat antusias memperkenalkan Jaecoo J7 ke pasar Indonesia, sebuah kendaraan yang benar-benar mendefinisikan ulang perpaduan antara performa, kemewahan, dan keberlanjutan. Kemampuan menempuh 1.300 km dengan satu tangki bahan bakar membuktikan bahwa masa depan yang lebih hijau tidak harus mengorbankan performa," ujar Country Director Jaecoo Indonesia, Max Zhou, di arena IIMS 2025.