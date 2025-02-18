Kesan Jajal Pajero Sport Dakar Ultimate di IIMS 2025

JAKARTA - Mitsubishi New Pajero Sport Dakar Ultimate tersedia dalam area Test Drive pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025. SUV ini menarik perhatian pengunjung dengan modelnya yang gagah dan interior mewah.

1. New Pajero Sport Dakar Ultimate

Perbedaan paling mencolok mobil ini dari versi sebelumnya adalah bagian depan. Grille baru dengan elemen warna putih memang membuatnya terlihat lebih segar dari sebelumnya.

Ditambah lagi ada tambahan under garnish yang membuat bemper depannya terlihat lebih ramping. Sedangkan bagian sampingnya tak ada yang berubah. Hanya saja tersemat velg two tone yang berbeda dari sebelumnya.

Test drive Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate di IIMS 2025 (Fadli Ramadan)

Sementara bagian belakangnya tidak banyak berubah, tetapi rear under garnish membuat bemper belakang terlihat lebih ramping. Selebihnya Mitsubishi Pajero Sport versi 2024 tak masih sama seperti versi sebelumnya.

Masuk ke bagian dalam, kami dibuat terpesona dengan material dan perpaduan warna interiornya. Material jok kulit sintetis perpaduan warna cokelat dan hitam memberikan kesan nyaman.

Meski terlihat tinggi dari luar, saat masuk ke dalam kabin kami tidak merasa terganggu walaupun memiliki tinggi 167 cm. Visibilitas kami juga tidak terganggu, meski kap New Pajero Sport Dakar Ultimate cukup tinggi.

Kursi pengemudi juga dapat diatur delapan titik untuk menyesuaikan posisi nyaman saat berkendara. Kemudinya juga dapat diatur naik-turun dan maju-mundur sehingga tidak membuat lelah saat berkendara.