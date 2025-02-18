Ada Insentif, Honda Bakal Siapkan Mobil Hybrid Baru

JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan aturan insentif untuk mobil hybrid. Manfaat yang didapatkan adalah potongan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 3 persen. Ini dapat membuat harga mobil hybrid menjadi lebih terjangkau.

1. Honda Siap Bawa Mobil Hybrid Baru

PT Honda Prospect Motor (HPM) yang menjadi salah satu brand dengan menawarkan mobil hybrid, tertarik membawa model lainnya ke Indonesia. Bahkan, model tersebut siap diproduksi secara lokal yang dapat membuat harganya bisa lebih ditekan.

"PPnBM DTP 3 persen itu sangat baik, produk-produk kami akan menyesuaikan hal itu dengan produksi secara lokal. Maka dari itu, kami akan meluncurkan tiga mobil hybrid di tahun ini. Salah satunya diproduksi secara lokal," kata Sales & Marketing and After Sales Director PT HPM, Yusak Billy, di arena IIMS 2025, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Diketahui, Honda telah memamerkan Step WGN yang merupakan MPV berteknologi hybrid. Namun, model tersebut masih dalam proses tes pasar. Kendati begitu, Billy memberi isyarat mobil tersebut akan meluncur dalam waktu dekat.

2. Luncurkan 3 Mobil Hybrid

"Kami upayakan Honda Step WGN e:HEV bisa dirilis tahun ini. Secara umum kami akan luncurkan tiga mobil hybrid. Insentif ini akan mempermudah jalan Honda dalam melakukan elektrifikasi di Indonesia," tuturnya.