Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ada Insentif, Honda Bakal Siapkan Mobil Hybrid Baru

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |11:01 WIB
Ada Insentif, Honda Bakal Siapkan Mobil Hybrid Baru
Ada Insentif, Honda Bakal Siapkan Mobil Hybrid (Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan aturan insentif untuk mobil hybrid. Manfaat yang didapatkan adalah potongan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 3 persen. Ini dapat membuat harga mobil hybrid menjadi lebih terjangkau.

1. Honda Siap Bawa Mobil Hybrid Baru

PT Honda Prospect Motor (HPM) yang menjadi salah satu brand dengan menawarkan mobil hybrid, tertarik membawa model lainnya ke Indonesia. Bahkan, model tersebut siap diproduksi secara lokal yang dapat membuat harganya bisa lebih ditekan.

"PPnBM DTP 3 persen itu sangat baik, produk-produk kami akan menyesuaikan hal itu dengan produksi secara lokal. Maka dari itu, kami akan meluncurkan tiga mobil hybrid di tahun ini. Salah satunya diproduksi secara lokal," kata Sales & Marketing and After Sales Director PT HPM, Yusak Billy, di arena IIMS 2025, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Diketahui, Honda telah memamerkan Step WGN yang merupakan MPV berteknologi hybrid. Namun, model tersebut masih dalam proses tes pasar. Kendati begitu, Billy memberi isyarat mobil tersebut akan meluncur dalam waktu dekat.

2. Luncurkan 3 Mobil Hybrid

"Kami upayakan Honda Step WGN e:HEV bisa dirilis tahun ini. Secara umum kami akan luncurkan tiga mobil hybrid. Insentif ini akan mempermudah jalan Honda dalam melakukan elektrifikasi di Indonesia," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/15/3184338/honda_crf11000l_africa_twin_tricolor-qNxv_large.jpg
Big Bike Honda CRF1100L Africa Twin Dapat Penyegaran, Harganya RpRp647 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/15/3183862/honda_super_one-lBeC_large.jpg
Kepergok Tes Jalan, Kapan Honda Super One Meluncur di Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/15/3183362/honda_scoopy-wxWQ_large.jpg
Honda Scoopy Dapat Penyegaran, Kini Punya Baju Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/15/3182539/honda_prelude-1CWu_large.jpg
Penjualan Lesu, Laba Honda Anjlok 25 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/15/3181444/honda_s2000-VHC6_large.jpg
Usai Prelude, Honda Pertimbangkan Hidupkan Kembali S2000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/15/3180887/honda_nwt150-2cmz_large.jpg
Honda Luncurkan Skutik Baru Dibanderol Rp35 Juta, Dibekali Kamera dan Radar
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement