Hyundai Sewakan Charging Station untuk Seluruh Mobil Listrik, Mulai Rp170 Ribu

JAKARTA - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) menghadirkan program EV Charging Subscription. Program ini untuk memberikan kenyamanan kepemilikan kendaraan listrik bagi seluruh pengguna EV di Indonesia.

1. Hyundai Sewakan Charging Station untuk Seluruh Mobil Listrik

Program yang hadir sejak November 2024 itu kini diperluas pada Februari 2025 untuk seluruh pengguna kendaraan listrik di Indonesia. Sistem sewa ini menawarkan biaya yang lebih hemat hingga 47 persen.

Dengan keanggotaan ini, pengguna EV dapat mengisi daya kendaraan mereka di lebih dari 600 charging stations bervariasi dari slow, standard, fast, dan ultra fast chargers yang tersebar di berbagai lokasi strategis.

EV Charging Subscription mencakup layanan public charging dan emergency mobile charging, serta kemudahan pembayaran melalui aplikasi myHyundai. Hyundai juga menggandeng mitra terpercaya, seperti Voltron, Casion, Buzz, dan Daya Green.

"Hyundai membuka akses pengisian daya kendaraan listrik ini melalui aplikasi myHyundai untuk semua pengguna mobil listrik, baik dari merek Hyundai maupun merek lainnya di Indonesia," ujar Corporate Strategy Manager HMID, Ignatius Andre, di arena IIMS 2025, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

2. Paket dan Cara Berlangganan Charging Station

Hyundai menawarkan dua jenis cara pembayaran untuk layanan berlangganan ini. Pertama menggunakan EV Token. Satu token setara dengan satu rupiah, atau memilih paket berlangganan dengan kuota kWh bulanan.

Tiga paket yang ditawarkan meliputi Basic EV, Smart EV, dan Comfort EV dengan harga mulai dari Rp170 ribu per bulan. Bagi pembeli mobil baru Hyundai, atau yang terhitung 90 hari sejak pemesanan atau penerimaan unit, paket berlangganan Basic EV akan diberikan secara gratis.

Sementara paket Smart EV dan Comfort EV dikenakan biaya sebesar Rp150 ribu dan Rp325 ribu per bulan, berturut-turut.