Mana Lebih Baik? ASUS Zenbook A14 atau Apple MacBook Air

Okezone - Dalam dunia laptop ringan ultrabook, ASUS Zenbook dan Apple MacBook Air adalah dua pilihan yang banyak dibicarakan. Keduanya mewakili segmen platform yang berbeda. ASUS merupakan laptop tipis ultrabook berbasis Microsoft, sementara MacBook Air adalah laptop tipis ultrabook berbasis MacOS.

Segmen pengguna yang dituju relatif sama. Pengguna yang tidak ingin direpotkan membawa perangkat penunjang kreativitas dan produktivitas yang membebani, tapi tetap butuh laptop ringan yang punya performa tinggi dan masa aktif baterai mumpuni.

Laptop ultrabook berbasis Apple MacOS biasanya lebih unggul di aspek terakhir. Pasalnya, sudah lebih dulu mereka beralih dari prosesor berteknologi x86 ke ARM. Namun kini, laptop Windows pun sudah tersedia dengan prosesor berbasis ARM. Dan di segmen laptop tipis ultrabook ultra ringan dengan masa aktif baterai yang tinggi, ASUS punya seri Zenbook A14.

Berikut ini perbandingan ASUS Zenbook A14 dengan Apple MacBook Air dari beberapa aspek yang krusial bagi pengguna.

Desain dan Bobot

ASUS Zenbook A14 menonjol dengan desain yang sangat ringan dan inovatif. Dengan berat hanya 899gram, Zenbook A14 lebih ringan dibandingkan MacBook Air yang memiliki berat 1,24kg. Perbedaan bobot 37% tentu akan sangat signifikan bagi pengguna yang tak ingin menambah beban bawaan.