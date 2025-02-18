Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Mana Lebih Baik? ASUS Zenbook A14 atau Apple MacBook Air

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |07:00 WIB
Mana Lebih Baik? ASUS Zenbook A14 atau Apple MacBook Air
ASUS Zenbook A14 (Foto: dok ASUS)
A
A
A

Okezone - Dalam dunia laptop ringan ultrabook, ASUS Zenbook dan Apple MacBook Air adalah dua pilihan yang banyak dibicarakan. Keduanya mewakili segmen platform yang berbeda. ASUS merupakan laptop tipis ultrabook berbasis Microsoft, sementara MacBook Air adalah laptop tipis ultrabook berbasis MacOS.

Segmen pengguna yang dituju relatif sama. Pengguna yang tidak ingin direpotkan membawa perangkat penunjang kreativitas dan produktivitas yang membebani, tapi tetap butuh laptop ringan yang punya performa tinggi dan masa aktif baterai mumpuni.

Laptop ultrabook berbasis Apple MacOS biasanya lebih unggul di aspek terakhir. Pasalnya, sudah lebih dulu mereka beralih dari prosesor berteknologi x86 ke ARM. Namun kini, laptop Windows pun sudah tersedia dengan prosesor berbasis ARM. Dan di segmen laptop tipis ultrabook ultra ringan dengan masa aktif baterai yang tinggi, ASUS punya seri Zenbook A14. 

Berikut ini perbandingan ASUS Zenbook A14 dengan Apple MacBook Air dari beberapa aspek yang krusial bagi pengguna.

Desain dan Bobot

ASUS Zenbook A14 menonjol dengan desain yang sangat ringan dan inovatif. Dengan berat hanya 899gram, Zenbook A14 lebih ringan dibandingkan MacBook Air yang memiliki berat 1,24kg. Perbedaan bobot 37% tentu akan sangat signifikan bagi pengguna yang tak ingin menambah beban bawaan.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/1/3185661//menbud_fadli_zon_kuliah_umum_di_usk-IcCG_large.jpeg
Hadiri Kuliah Umum USK, Menbud Teguhkan Mahasiswa sebagai Agen Kebudayaan Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/1/3185642//menbud_benteng_indra_patra-nkMv_large.jpeg
Tinjau Situs Benteng Indra Patra, Menbud Tegaskan Komitmen Pelestarian Cagar Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/11/3185639//hypernet_technologies_hypersolidarity-dfC8_large.JPG
Berbagi Kebaikan, Hypernet Technologies Gelar Bakti Sosial HyperSolidarity
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/11/3185629//bapenda_pembebasan_pbb_p2-0ueV_large.jpg
Pemprov DKI Beri Diskon dan Hapus Denda PBB-P2 hingga Akhir Tahun, Catat Tanggalnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/391/3185618//kemenbud_gelar_konser_lmo-dNik_large.jpg
Kemenbud Gelar Light Ministry Orchestra, Tegaskan Dukungan bagi Ekosistem Musik Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/16/3185521//hypernet_gelar_media_gathering-rLYx_large.JPG
Hypernet Technologies Gelar Media Gathering, Perkuat Transformasi Digital di Indonesia
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement