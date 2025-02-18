Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Rayakan 60 Tahun Berinovasi, Suzuki Marine Tunjukkan Keunggulan Teknologi di IIMS 2025

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |08:00 WIB
Rayakan 60 Tahun Berinovasi, Suzuki Marine Tunjukkan Keunggulan Teknologi di IIMS 2025
Suzuki Marine menghadirkan inovasi terbaru bertepatan dengan IIMS 2025, untuk mendukung solusi maritim yang lebih cerdas dan ramah lingkungan. (Foto: Dok Suzuki)
Okezone - Merayakan 60 tahun inovasi, Suzuki Marine terus memimpin industri maritim global dengan teknologi unggulan sekaligus solusi ramah lingkungan. Sejak awal, Suzuki Marine berkomitmen untuk menghadirkan mesin tempel berkualitas tinggi yang mengedepankan efisiensi, daya tahan, hingga keberlanjutan lingkungan.

Di Pre Function Hall D JIExpo Kemayoran, Suzuki Marine menghadirkan inovasi terbaru bertepatan dengan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025, untuk mendukung solusi maritim yang lebih cerdas dan ramah lingkungan.

Dalam kesempatan ini, Suzuki Marine mengusung tema "60 Years of Excellence and Innovation." Melalui tema ini, Suzuki Marine memperkenalkan berbagai terobosan untuk mendorong kemajuan sektor maritim di Indonesia. Suzuki Marine bertekad menjadi mitra strategis yang memberikan nilai tambah bagi para pelaku bisnis, pemerintah, maupun komunitas maritim, mulai dari industri perikanan hingga transportasi air dan rekreasi,

“Enam puluh tahun bukan sekadar perjalanan, tetapi komitmen kami untuk terus berinovasi. Teknologi Suzuki Marine telah membantu ribuan nelayan, industri perikanan, dan sektor rekreasi air di seluruh dunia. Di IIMS 2025, kami ingin semakin mendekatkan inovasi ini kepada pelanggan serta mitra bisnis kami di Indonesia,” ujar Aceng Ulumudin, Suzuki Marine Department Head PT SIS.

      
