Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Google Play Store Hadirkan Peringatan Kualitas Aplikasi, Ini Fungsinya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |16:53 WIB
Google Play Store Hadirkan Peringatan Kualitas Aplikasi, Ini Fungsinya
Tampilan peringatan kualitas aplikasi pada Google Play Store.
A
A
A

JAKARTA – Dengan begitu banyaknya aplikasi yang ada di Google Play Store terkadang pengguna kesulitan untuk menemukan satu aplikasi yang tepat. Meskipun peringkat pengguna dan jumlah unduhan memberikan beberapa petunjuk, keduanya tidak selalu memberikan gambaran yang lengkap.

Aplikasi populer dengan ulasan yang bagus mungkin sudah ketinggalan zaman dan tidak kompatibel dengan perangkat Anda. Sebaliknya, aplikasi yang kurang dikenal bisa jadi merupakan yang paling cocok untuk digunakan. Untuk mengatasi hal ini, Google meluncurkan fitur peringatan kualitas aplikasi baru.

Peringatan yang kini muncul bagi sebagian pengguna ini memberikan konteks tambahan tentang kinerja dan penggunaan aplikasi, membantu pengguna membuat keputusan yang lebih tepat. Peringatan ini tidak dimaksudkan untuk menandai aplikasi sebagai berbahaya atau tidak dapat digunakan, tetapi lebih untuk menawarkan perspektif yang lebih bernuansa di luar peringkat bintang yang sederhana.

Google Play Store meluncurkan Peringatan Kualitas Aplikasi

Dilansir Gizmochina, saat ini, tampaknya ada tiga jenis peringatan. Satu peringatan memberitahukan tentang aplikasi yang sering dihapus instalasinya dibandingkan dengan aplikasi lain di Play Store. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pengguna merasa aplikasi tersebut tidak memenuhi kebutuhan mereka atau bahwa ada alternatif yang lebih baik yang tersedia.

Peringatan lain menunjukkan bahwa pengguna lebih jarang berinteraksi dengan aplikasi dibandingkan dengan aplikasi sejenis. Peringatan ketiga memberi tahu pengguna bahwa aplikasi tersebut memiliki basis pengguna yang lebih kecil dibandingkan dengan aplikasi lain dalam kategorinya.

Penting untuk dipahami bahwa peringatan ini bukanlah peringatan yang tidak jelas. Aplikasi dengan peringatan "keterlibatan rendah", misalnya, mungkin masih merupakan aplikasi yang sangat bagus untuk tujuan yang dimaksudkan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/16/3185058//nano_banana_pro-skwS_large.jpg
Google Luncurkan Fitur AI Pembuatan Gambar Nano Banana Pro, Berbasis Model Gemini 3 Pro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/16/3184472//google_mengumumkan_gemini_3-Aybt_large.jpg
Google Luncurkan Gemini 3.0, Diklaim sebagai Model AI Paling Cerdas dengan Penalaran Mirip Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/16/3184335//ilustrasi-KAbh_large.jpeg
CEO Google Peringatkan Agar Jangan Terlalu Percaya pada AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/16/3184084//ilustrasi-q1Ai_large.jpg
Cara Aktifkan Play Store yang Hilang atau Terhapus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/16/3183907//google-57lF_large.jpg
Pengadilan Jerman Putuskan Google Bayar Ganti Rugi Rp11 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/16/3183802//ilustrasi-Finp_large.jpg
Google Berencana Batasi Sideloading Aplikasi Hanya untuk Pengguna Berpengalaman
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement