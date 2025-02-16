Google Play Store Hadirkan Peringatan Kualitas Aplikasi, Ini Fungsinya

JAKARTA – Dengan begitu banyaknya aplikasi yang ada di Google Play Store terkadang pengguna kesulitan untuk menemukan satu aplikasi yang tepat. Meskipun peringkat pengguna dan jumlah unduhan memberikan beberapa petunjuk, keduanya tidak selalu memberikan gambaran yang lengkap.

Aplikasi populer dengan ulasan yang bagus mungkin sudah ketinggalan zaman dan tidak kompatibel dengan perangkat Anda. Sebaliknya, aplikasi yang kurang dikenal bisa jadi merupakan yang paling cocok untuk digunakan. Untuk mengatasi hal ini, Google meluncurkan fitur peringatan kualitas aplikasi baru.

Peringatan yang kini muncul bagi sebagian pengguna ini memberikan konteks tambahan tentang kinerja dan penggunaan aplikasi, membantu pengguna membuat keputusan yang lebih tepat. Peringatan ini tidak dimaksudkan untuk menandai aplikasi sebagai berbahaya atau tidak dapat digunakan, tetapi lebih untuk menawarkan perspektif yang lebih bernuansa di luar peringkat bintang yang sederhana.

Google Play Store meluncurkan Peringatan Kualitas Aplikasi

Dilansir Gizmochina, saat ini, tampaknya ada tiga jenis peringatan. Satu peringatan memberitahukan tentang aplikasi yang sering dihapus instalasinya dibandingkan dengan aplikasi lain di Play Store. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pengguna merasa aplikasi tersebut tidak memenuhi kebutuhan mereka atau bahwa ada alternatif yang lebih baik yang tersedia.

Peringatan lain menunjukkan bahwa pengguna lebih jarang berinteraksi dengan aplikasi dibandingkan dengan aplikasi sejenis. Peringatan ketiga memberi tahu pengguna bahwa aplikasi tersebut memiliki basis pengguna yang lebih kecil dibandingkan dengan aplikasi lain dalam kategorinya.

Penting untuk dipahami bahwa peringatan ini bukanlah peringatan yang tidak jelas. Aplikasi dengan peringatan "keterlibatan rendah", misalnya, mungkin masih merupakan aplikasi yang sangat bagus untuk tujuan yang dimaksudkan.