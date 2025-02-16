Akun Adolf Hitler Dapat Centang Abu-Abu di X Bikin Heboh Warganet

JAKARTA - Akun X dengan nama "Adolf Hitler" tiba-tiba muncul dengan tanda centang verifikasi berwarna abu-abu, yang merupakan ciri khas akun pemerintah atau organisasi multilateral. Akun ini segera membuat heboh dan menimbulkan kontroversi besar di media sosial.

Menurut akun media sosial, akun Adolf Hitler X menunjukkan deskripsi "Make Germany Great Again." Selain itu, "Desentralisasi adalah hal yang akan membantu saya melaksanakan rencana saya."

Orang di balik akun tersebut tidak diketahui, namun, banyak yang mengatakan karena akun tersebut memiliki tanda centang abu-abu, akun tersebut mungkin milik pejabat Jerman dan seseorang telah meretas akun tersebut dan mengubah namanya dengan menyebutkan bahwa profil X tersebut dibuat pada 2017.

Banyak laporan yang mengatakan bahwa akun tersebut mungkin milik Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier, demikian dilaporkan.

Akun tersebut segera dihapus oleh tim manajemen X, tetapi tangkapan layar menunjukkan bahwa akun tersebut diikuti oleh lebih dari 56.000 orang; namun, akun tersebut hanya mengikuti 3 akun X.

Sebelum ditutup oleh manajemen X, akun tersebut mengubah nama dari Adlof Hitler menjadi "'Departemen Sumber Daya Air, Pemerintah Bihar' (India)."