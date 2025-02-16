Tiket MotoGP Indonesia Resmi Dijual di IIMS 2025, Ada Diskon Hingga 50 Persen

JAKARTA - MotoGP Indonesia akan digelar pada 3-5 Oktober 2025, di Sirkuit International Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Guna menarik lebih banyak penonton, MGPA (Mandalika Grand Prix Association) selaku pihak penyelenggara memberikan diskon besar.

Menurut MGPA tahun ini pihaknya akan melakukan sejumlah peningkatan fasilitas, seperti penambahan tenda VIP. Selain itu, penonton yang akan membeli tiket lebih awal bakal mendapat diskon hingga lebih dari 50 persen.

Priandhi Satria, CEO of MGPA melakukan hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan penonton. VIP Luxury Tent juga ditujukan untuk perusahaan, komunitas, hingga keluarga yang ingin menyaksikan MotoGP Indonesia 2025.

Kategori baru ini dijual dengan harga yang jauh lebih murah, yakni Rp5,8 juta apabila melakukan pembelian lebih awal. Angka tersebut setengah lebih murah dibandingkan tiket VIP Deluxe Class.

"Harga normal setelah early bird Rp7,7 juta. Kita siapkan tribun ini untuk penonton yang mau merasakan pengalaman VIP dengan Harga terjangkau," kata Priandhi di arena IIMS 2025, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (15/2/2025).

Bahkan, harga diskon tersebut sudah berlaku untuk untuk tiga hari selama gelaran MotoGP Indonesia 2025. Fasilitas yang didapatkan juga sama dengan pemilik tiket VIP Deluxe Class.

"VIP Tent ini sebelumnya BRI Lounge. Pembeli dapat apa saja? Ada tenda tertutup sudah ada AC, di dalamnya ada bangku, sofa, kita sediakan TV, free drink, makan sekali, dan terasnya outdoor tanpa AC," ungkap Priandhi.