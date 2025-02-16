Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Jelang Peluncuran Resmi, Xiaomi Pamerkan SU7 Ultra dengan Warna Silver

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |19:43 WIB
Jelang Peluncuran Resmi, Xiaomi Pamerkan SU7 Ultra dengan Warna Silver
Xiaomi SU7 Ultra.
A
A
A

JAKARTA - Raksasa teknologi China Xiaomi menampilkan mobil listrik SU7 Ultra menjelang peluncuran resminya pada 27 Februari mendatang. Xiaomi mengungkap modelnya yang akan datang itu akan hadir dengan warna silver.

Dilansir EV Arena, warna “Cosmic Silver” yang baru diperkenalkan itu merupakan pilihan warna kedua yang dihadirkan Xiaomi, setelah warna kuning cerah yang telah diumumkan sebelumnya. Eksterior berwarna perak dilengkapi dengan emblem emas yang mencolok dan kaliper rem kuning yang menarik perhatian, sehingga menciptakan kontras yang dinamis secara visual.

Pelek hitam dan atap serat karbon semakin menyempurnakan tampilan sporty dan premium mobil ini. Xiaomi telah mengisyaratkan lima pilihan warna total untuk Ultra, sementara SU7 standar hadir dengan pilihan sepuluh warna, termasuk warna merah muda yang baru saja ditambahkan yang disebut "Brilliant Magenta."

Selain tampilannya yang menawan, Xiaomi SU7 Ultra adalah mesin berperforma tinggi yang serius. Sedan listrik ini ditenagai oleh tiga motor listrik, yang menghasilkan daya puncak gabungan sebesar 1.138 kW (1.526 tenaga kuda). Daya ini menghasilkan akselerasi yang luar biasa, dengan SU7 Ultra mencapai 0 hingga 100 km/jam dalam 1,98 detik. Kecepatan tertingginya sangat mengesankan, yaitu 350 km/jam.

Performa ini ditenagai baterai CATL Qilin 2.0 berkapasitas 93,7 kWh, yang mampu menghasilkan daya pelepasan maksimum sebesar 1.330 kW. Kendaraan ini juga dilengkapi cakram rem keramik karbon terbesar yang pernah dipasang pada mobil sport.

SU7 Ultra menggunakan roda R21 yang dipasangi ban Pirelli P Zero 5, dan desain aerodinamisnya mencakup spoiler belakang selebar 1.560 mm, yang menghasilkan gaya tekan ke bawah sebesar 285 kg. Dimensi mobil ini adalah panjang 5.115 mm, lebar 1.970 mm, dan tinggi 1.465 mm, dengan jarak sumbu roda 3.000 mm.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/16/3184521//ilustrasi-l3X9_large.jpg
Xiaomi Peringatkan Harga Ponsel Tahun Depan Akan Jauh Lebih Mahal, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/16/3182707//ilustrasi-tTIj_large.jpg
Xiaomi Uji HyperOS 3 Berbasis Android 15, Ini Daftar Perangkatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/16/3180850//redmi_pad_2_pro-8lBC_large.jpg
Redmi Pad 2 Pro Meluncur 7 November, Dibekali Baterai 12 Ribu mAh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/16/3180018//ilustrasi-bn2t_large.jpg
Xiaomi HyperOS 3 Diluncurkan Global dengan Fitur Hyper Island dan Peningkatan AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/15/3177589//xiaomi_su7-ZLSb_large.jpg
Kecelakaan Maut Mobil Listrik Xiaomi SU7, Standar Keselamatan Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/15/3176873//xiaomi_su7-DQvL_large.jpg
Laris Manis di Negara Asal, Pemerintah Berharap Xiaomi Boyong Mobil Listrik SU7 ke Indonesia
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement