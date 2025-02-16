Jelang Peluncuran Resmi, Xiaomi Pamerkan SU7 Ultra dengan Warna Silver

JAKARTA - Raksasa teknologi China Xiaomi menampilkan mobil listrik SU7 Ultra menjelang peluncuran resminya pada 27 Februari mendatang. Xiaomi mengungkap modelnya yang akan datang itu akan hadir dengan warna silver.

Dilansir EV Arena, warna “Cosmic Silver” yang baru diperkenalkan itu merupakan pilihan warna kedua yang dihadirkan Xiaomi, setelah warna kuning cerah yang telah diumumkan sebelumnya. Eksterior berwarna perak dilengkapi dengan emblem emas yang mencolok dan kaliper rem kuning yang menarik perhatian, sehingga menciptakan kontras yang dinamis secara visual.

Pelek hitam dan atap serat karbon semakin menyempurnakan tampilan sporty dan premium mobil ini. Xiaomi telah mengisyaratkan lima pilihan warna total untuk Ultra, sementara SU7 standar hadir dengan pilihan sepuluh warna, termasuk warna merah muda yang baru saja ditambahkan yang disebut "Brilliant Magenta."

Selain tampilannya yang menawan, Xiaomi SU7 Ultra adalah mesin berperforma tinggi yang serius. Sedan listrik ini ditenagai oleh tiga motor listrik, yang menghasilkan daya puncak gabungan sebesar 1.138 kW (1.526 tenaga kuda). Daya ini menghasilkan akselerasi yang luar biasa, dengan SU7 Ultra mencapai 0 hingga 100 km/jam dalam 1,98 detik. Kecepatan tertingginya sangat mengesankan, yaitu 350 km/jam.

Performa ini ditenagai baterai CATL Qilin 2.0 berkapasitas 93,7 kWh, yang mampu menghasilkan daya pelepasan maksimum sebesar 1.330 kW. Kendaraan ini juga dilengkapi cakram rem keramik karbon terbesar yang pernah dipasang pada mobil sport.

SU7 Ultra menggunakan roda R21 yang dipasangi ban Pirelli P Zero 5, dan desain aerodinamisnya mencakup spoiler belakang selebar 1.560 mm, yang menghasilkan gaya tekan ke bawah sebesar 285 kg. Dimensi mobil ini adalah panjang 5.115 mm, lebar 1.970 mm, dan tinggi 1.465 mm, dengan jarak sumbu roda 3.000 mm.