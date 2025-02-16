Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Hyundai Luncurkan Trim Baru STARGAZER di IIMS 2025, Hadirkan Fitur Canggih untuk Perjalanan Keluarga

Arya Nur Ananda Putra , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |11:06 WIB
Hyundai luncurkan varian baru Stargazer di IIMS 2025. (Foto: Arya/Okezone)
JAKARTA - Dalam Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025, PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) memperkenalkan varian terbarunya, di booth HMID di IIMS 2025 dari 13 hingga 23 Februari 2025. Dapat melihat semua kendaraan Hyundai terbaru dan melihat fitur inovatifnya.

STARGAZER Essential Tech, di Hall D JIExpo Kemayoran. Varian baru ini dirancang untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih aman dan nyaman bagi keluarga Indonesia, memperkuat posisinya di segmen Multi Purpose Vehicle (MPV).

Kemajuan Teknologi untuk Kenyamanan Maksimal Sekarang STARGAZER Essential Tech dilengkapi dengan fitur keselamatan canggih Hyundai SmartSense, seperti High Beam Assist (HBA), yang memastikan pencahayaan optimal saat berkendara di malam hari. Ini adalah salah satu inovasi Hyundai.

Hyundai terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen di segmen MPV dan memberikan kendaraan yang menggabungkan teknologi canggih dan kenyamanan. Melalui model terbarunya, Hyundai menawarkan solusi mobilitas modern dengan fitur pintar yang membuat perjalanan lebih aman dan nyaman.

“Hyundai menghadirkan STARGAZER Essential Tech untuk menjawab kebutuhan konsumen akan kendaraan berteknologi canggih dengan harga yang tetap terjangkau. Dibekali dengan fitur seperti Hyundai SmartSense dan Bluelink yang memberikan pengalaman berkendara lebih aman. STARGAZER Essential Tech menjadikan sebagai the most advanced B-MPV di Indonesia,” ujar Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia, Fransiscus Soerjopranoto.

Bantuan Pencegahan Tabrakan Ke depan (FCA) mencegah tabrakan dengan kendaraan di depan. Bantuan Pencegahan Tabrakan Jalan Raya (LKA) dan Bantuan Pencegahan Jalur (LFA) memastikan bahwa mobil tetap berada di jalurnya. 

Selain itu ada Bantuan Pencegahan Tabrakan Jalan Raya (RCCA) yang meningkatkan keamanan saat berpindah jalur, serta Peringatan Pintu Aman (SEW) mencegah penumpang membuka pintu saat ada kendaraan yang mendekat.

 

