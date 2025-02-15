Pikat Pengguna dari Berbagai Kalangan, Insta360 Buka Experience Store Perdana di Indonesia

JAKARTA – Insta360 yang merupakan brand global terkemuka kamera 360 dan action cam menegaskan komitmennya untuk konsumen di Indonesia dengan membuka toko offline perdananya di Jakarta. Experience store ini hadir dengan konsep hands-on experience, pengunjung dapat mencoba langsung berbagai fitur unggulan Insta360 sebelum melakukan pembelian.

Dengan hadirnya toko yang terletak di Lt. 1 Mall Kota Kasablanka ini, pengguna akan dapat mencoba dan merasakan langsung fitur serta keunggulannya berbagai produk kamera Insta360 seperti Insta360 Flow 2 PRO, Insta360 X4, Insta360 GO 3S, Insta360 Ace Pro, serta beragam aksesori inovatif yang mendukung pengambilan gambar lebih kreatif dan fleksibel.

Diharapkan, experience store perdana ini dapat memperluas jangkauan produk Insta360 ke konsumen di Indonesia, terutama yang mencari kamera 360 dan action cam dengan kualitas tinggi dan harga yang terjangkau.

“Pastinya harapannya kami ingin lebih memberikan pengalaman baru kepada calon kostumer yang belum pernaj mencoba Insta360 langsung. Jadi diharapkan setelah mencoba mereka tertarik untuk bisa merekomendasikan ke teman-teman lainnya,” kata Mikhail Teguh Pribadi Marketing Communication Strategy PT Denka Pratama Indonesia, yang merupakan distributor resmi Insta360 pada acara pembukaan, Jumat, (14/2/2025).

Menurut Mikhail, Mall Kota Kasablanka dipilih sebagai lokasi karena memiliki target market yang sesuai dan strategis untuk bisa menjangkau calon pelanggan Insta360. Setelah pembukaan Insta360 Store perdana di Jakarta ini, Denka juga berencana untuk terus memperluas jangkauan offline store di berbagai kota besar lainnya di Indonesia.