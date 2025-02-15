Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

GWM Haval Jolion Ultra Hybrid Meluncur di IIMS 2025, Harga Rp418 Juta

Arya Nur Ananda Putra , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |19:37 WIB
GWM Haval Jolion Ultra Hybrid Meluncur di IIMS 2025, Harga Rp418 Juta
GWM Haval Jolion Ultra HEV di IIMS 2025 (Arya Nur Ananda Putra)
JAKARTA - Pada Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di Indonesia, Great Wall Motor (GWM) Indonesia resmi meluncurkan Haval Jolion Ultra HEV. Mobil hybrid itu dibanderol Rp418 juta. 

1. Debut di IIMS 2025

President Director Inchcape Indonesia, Khoo Shao Tze menekankan, Inchcape bersama GWM Indonesia memegang teguh prinsip kolaboratif untuk mendukung industri otomotif Indonesia melalui penawaran produk new energy vehicle (NEV) premium yang terbaik. 

"Partisipasi perdana kami di IIMS 2025 merupakan momen luar biasa di awal tahun 2025. Kami bersama-sama membuktikan bahwa kami secara nyata mendengarkan pendapat konsumen Indonesia agar bisa memberikan kendaraan NEV yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka,” ujarnya. 

GWM Haval Jolion HEV di IIMS 2025 (Arya Nur Ananda Putra)
GWM Haval Jolion HEV di IIMS 2025 (Arya Nur Ananda Putra)

2. Spesifikasi Haval Jolion Ultra HEV

Haval Jolion Ultra HEV dibekali mesin GWM LEMON DHT 1.5L. Mesin itu membuat konsumsi bahan bakar efisien.

SUV ini memiliki 20 sistem keselamatan Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). Intelligent Drive Level 2 yang membuat berkendara lebih aman, pintar, dan responsif. 

Salah satu fitur unggulannya adalah Intelligent Cruise Assist (ICA) yang memungkinkan kendaraan menyesuaikan kecepatan dan menjaga posisi di jalur, Lane Center Keeping (LCK) yang membantu kendaraan tetap di tengah jalur, Smart Turning untuk kestabilan saat melewati tikungan, dan Smart Evade yang memungkinkan kendaraan menghindari kendaraan besar di jalanan.

Selain itu, fitur keselamatan lainnya lainnya adalah Forward Collision Warning (FCW), Automated Emergency Braking (AEB), dan AEB-Junction Assist, Rear Cross Traffic Alert & Braking dan Rear Collision Warning.

 

