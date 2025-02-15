Debut di IIMS 2025, Denza Pamerkan D9 hingga Kenalkan Z9GT

JAKARTA – Untuk pertama kalinya, Denza hadir di pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 13-23 Februari. Pada IIMS 2025, Denza memamerkan MPV listrik premium Denza D9 serta memperkenalkan Denza Z9GT.

1. Denza D9

President Director PT BYD Motor Indonesia (BMI), Eagle Zhao mengungkapkan, kegembiraannya dalam membawa inovasi baru kendaraan MPV listrik vehicle di Indonesia. Denza merupakan sub brand premium dari BYD.

“Market Indonesia memiliki potensi besar dalam industri kendaraan listrik, dan Denza berkomitmen untuk menjadi bagian dari transformasi ini," kata Eagle di arena IIMS 2025.

Denza D9 di IIMS 2025 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Pihaknya meyakini elektrifikasi kendaraan bukan hanya sebuah tren, tetapi sebuah evolusi menuju mobilitas yang lebih cerdas, efisien, dan berkelanjutan.

"Dengan hadirnya Denza D9, kami ingin memberikan pengalaman berkendara yang sesuai dengan gaya hidup modern, sekaligus mendukung pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia melalui inovasi dan teknologi terdepan,” ucapnya.

Denza D9 dibekali teknologi inovatif. Menggunakan platform e-Platform 3.0 dan Blade Battery, kendaraan ini mampu menempuh hingga 600 km dalam sekali pengisian daya. Dengan dukungan fast charging 166 kW, perjalanan sejauh 150 km bisa dicapai hanya dalam 10 menit. Akselerasi dari 0-100 km/jam dapat dicapai dalam 9,5 detik, memberikan pengalaman berkendara yang gesit dan efisien.