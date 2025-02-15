Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Debut di IIMS 2025, Denza Pamerkan D9 hingga Kenalkan Z9GT

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |19:15 WIB
Debut di IIMS 2025, Denza Pamerkan D9 hingga Kenalkan Z9GT
Debut di IIMS 2025, Denza Pamerkan D9 hingga Kenalkan Z9GT (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA – Untuk pertama kalinya, Denza hadir di pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 13-23 Februari. Pada IIMS 2025, Denza memamerkan MPV listrik premium Denza D9 serta memperkenalkan Denza Z9GT. 

1. Denza D9

President Director PT BYD Motor Indonesia (BMI), Eagle Zhao mengungkapkan, kegembiraannya dalam membawa inovasi baru kendaraan MPV listrik vehicle di Indonesia. Denza merupakan sub brand premium dari BYD. 

“Market Indonesia memiliki potensi besar dalam industri kendaraan listrik, dan Denza berkomitmen untuk menjadi bagian dari transformasi ini," kata Eagle di arena IIMS 2025. 

Denza D9 di IIMS 2025 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
Denza D9 di IIMS 2025 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Pihaknya meyakini elektrifikasi kendaraan bukan hanya sebuah tren, tetapi sebuah evolusi menuju mobilitas yang lebih cerdas, efisien, dan berkelanjutan. 

"Dengan hadirnya Denza D9, kami ingin memberikan pengalaman berkendara yang sesuai dengan gaya hidup modern, sekaligus mendukung pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia melalui inovasi dan teknologi terdepan,” ucapnya. 

Denza D9 dibekali teknologi inovatif. Menggunakan platform e-Platform 3.0 dan Blade Battery, kendaraan ini mampu menempuh hingga 600 km dalam sekali pengisian daya. Dengan dukungan fast charging 166 kW, perjalanan sejauh 150 km bisa dicapai hanya dalam 10 menit. Akselerasi dari 0-100 km/jam dapat dicapai dalam 9,5 detik, memberikan pengalaman berkendara yang gesit dan efisien.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/52/3164637/iims_2025-phJ3_large.jpg
IIMS 2026 Digelar 5-15 Februari, Area Pameran Lebih Luas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143381/iims_surabaya_2025-CeEL_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, MG Bawa Mobil Listrik dan Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143375/iims_surabaya_2025-5FQB_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, Sejumlah Model Baru Meluncur di Kota Pahlawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/52/3120624/vinfast_vf3-9OKD_large.jpg
VF 3 Paling Banyak Dijajal, VinFast Dapat 2 Penghargaan di IIMS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119657/neta_x_di_iims_2025-gU6Z_large.jpg
Debut di IIMS 2025, Neta Kantongi 328 SPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119648/mg_4_ev-m46v_large.jpg
MG Raup 500 SPK pada IIMS 2025, Mobil Listrik Mendominasi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement