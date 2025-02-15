Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Gandeng PLN, Wuling Jamin Keamanan Pengisian Baterai Mobil Listrik

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |19:10 WIB
Gandeng PLN, Wuling Jamin Keamanan Pengisian Baterai Mobil Listrik
Gandeng PLN, Wuling Jamin Keamanan Pengisian Baterai Mobil Listrik (Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA - Wuling Motors (Wuling) menunjukkan komitmennya dalam memasarkan kendaraan listrik di Indonesia. Langkah ini dilakukan dengan menggandeng PT PLN (Persero) demi menjamin keamanan pengisian baterai mobil listrik.

1. Wuling Kolaborasi dengan PLN

Langkah strategis yang diberi nama "Worry Free Bersama Wuling" diperkenalkan dalam ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025. Hal ini sejalan dengan semangat ‘Wuling Dibangun di Indonesia untuk Anda’, yang memberikan layanan 3 Days Service Guarantee, 7 Days Installation Home Charging Device, dan beragam layanan lainnya.

"Kami memastikan setiap pemilik kendaraan Wuling mendapatkan layanan terbaik sesuai dengan segmen kendaraan mereka," kata Aftersales Director Wuling Motors, Maulana Hakim, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2025).

Wuling Air EV dan Cloud EV New (Fadli Ramadan)
Wuling Air EV dan Cloud EV New (Fadli Ramadan)

Sebagai informasi, layanan 3 Days Service Guarantee dalam Worry Free memberikan jaminan perbaikan dalam waktu maksimal tiga hari. Adapun jika perbaikan memerlukan waktu lebih dari tiga hari, Wuling memberikan kompensasi berupa voucher servis senilai Rp50 ribu per hari, yang dapat digunakan dalam waktu satu tahun.

Sementara 7 Days Installation Home Charging Device, merupakan komitmen Wuling dalam mempermudah pemasangan Home Charging. Layanan ini hadir sebagai tambahan manfaat dari Wuling yang memberikan gratis perangkat charging AC 7kW beserta instalasinya bagi setiap pembelian kendaraan listriknya.

 

