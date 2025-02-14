Link Situs Legal Untuk Download Subtitle Bahasa Indonesia Selain Subscene

JAKARTA - Subscene menjadi situs yang sering digunakan bagi orang-orang yang ingin mencari subtitle dalam hampir semua bahasa di berbagai film yang tidak dilengkapi dengan subtitle. Perlu diketahui, banyak berbagai film bagus berkualitas dari seluruh dunia yang tidak menyediakan subtitle.

Namun, meskipun begitu Subscene sudah tidak dapat diakses dan resmi ditutup pada 3 Mei 2024 lalu. Hal ini disebabkan karena minimnya pendapatan dan jumlah pengunjung yang kian berkurang.

Namun, di artikel ini kami menyediakan alternatif situs website untuk download subtitle bahasa indonesia pengganti Subscene. Berikut daftarnya:

1. Subdl

Salah satu situs yang dapat dijadikan alternatif untuk mengunduh subtitle film adalah subdl. Situs ini tidak hanya menyediakan layanan unduh subtitle, tetapi juga memberikan informasi lengkap terkait film yang dimaksud. Dengan mengunjungi subtitlesdl.org, pengguna dapat membaca terlebih dahulu detail seperti durasi film, tanggal rilis, genre, skor penilaian dari IMDB, serta menonton cuplikan trailer sebelum akhirnya mengunduh subtitle yang dibutuhkan.

Link: https://subdl.com/

2. IDFL

IDFL (Indonesian Data & File Library) merupakan situs subtitle yang menyediakan berbagai macam film dan juga subtitle Bahasa Indonesia. Situs ini membahas banyak hal terutama perihal berbagi tautan berkas film/serial serta file subtitle film dari berbagai genre, acara TV, bahkan anime lengkap tersedia dengan subtitle Indonesia. Namun sayangnya antarmuka dan tampilannya cukup sulit untuk digunakan dengan banyak penumpukan dan iklan.

Berikut adalah link website IDFL; https://idfl-forum.com/forumdisplay.php?f=61

3. YIFYSubtitles

YIFYSubtitles menyediakan berbagai film yang populer dan tren saat ini beserta dengan unduhan subtitlesnya hingga 70 lebih bahasa. Selain itu unduhan subtitles semuanya dalam ukuran file yang kecil. Situs ini menjadi salah-satu alternatif untuk mencari film dengan subtitle bahasa Indonesia.

Berikut adalah link website YIFYSubtitles; https://en.yifysubtitles.live/