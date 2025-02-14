Perlu Diketahui, Ini Tips Upgrade dan Memilih TV Agar Pengalaman Menonton Makin Memuaskan

JAKARTA – Konsumsi konten digital berkualitas tinggi kian hari kian meningkat, termasuk di kalangan masyarakat Indonesia. Karena itulah kebutuhan dan permintaan akan teknologi TV yang berkualitas, yang dapat menampilkan resolusi tinggi dengan gambar yang cerah dan detail, serta teknologi pendukung kenyamanan menonton lainnya juga semakin bertambah.

Pemilihan TV yang tepat menjadi investasi penting, pasalnya, perangkat ini akan digunakan dalam jangka waktu panjang. Salah memilih perangkat TV bisa menyebabkan pengalaman dalam mengonsumsi konten digital menjadi kurang mengasyikkan.

Tips Memilih TV Sesuai Kebutuhan

Mempertimbangkan hal tersebut, berikut beberapa tips yang dapat dijadikan panduan dalam memilih TV sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana disampaikan oleh Xiaomi:

1. Sesuaikan ukuran layar dengan kebutuhan

Sebelum membeli, tentukan dulu tujuan penggunaan TV. Apakah untuk hiburan pribadi, keluarga, atau pengalaman gaming? Ukuran layar sangat berpengaruh pada pengalaman menonton.

Xiaomi TV S Mini LED Series 2025 tersedia dalam tiga pilihan ukuran: 55 inci, 65 inci, dan 75 inci, sehingga konsumen bisa menyesuaikan dengan luas ruangan agar mendapatkan pengalaman visual terbaik.

2. Perhatikan teknologi panel

Teknologi layar yang lebih canggih akan memberikan kualitas gambar yang lebih baik. Dengan Quantum Dot 4K dan Mini LED, TV ini mampu menghasilkan spektrum warna lebih luas, tingkat kecerahan optimal, dan kontras lebih tajam untuk tampilan yang lebih nyata.

Hal ini juga menjadikan produk ini sebagai salah satu layar paling sesuai bagi pekerja di industri kreatif untuk memperlihatkan karya yang menampilkan dimensi warna paling maksimal tanpa penurunan kualitas.

3. Cek refresh rate untuk pengalaman lebih seamless

Refresh rate yang tinggi sangat penting untuk menonton konten dengan banyak gerakan, seperti olahraga atau gaming. Dengan refresh rate 144Hz dan Gaming Mode khusus, Xiaomi TV S Mini LED Series 2025 menghadirkan pengalaman gaming yang lebih responsif tanpa lag atau motion blur.