Apple Dilaporkan Negosiasi dengan Pemasok untuk Bangun Pabrik iPhone di Indonesia

JAKARTA – Apple tengah melakukan perundingan dengan mitra rantai pasokan untuk membangun jalur perakitan iPhone di Indonesia, menurut laporan Nikkei Asia. Laporan ini muncul setelah Apple berusaha memenuhi syarat TKDN pemerintah yang membuat perusahaan Cupertino itu dilarang menjual seri iPhone 16 di Indonesia.

Jika semua berjalan sesuai rencana, Indonesia akan menjadi negara kedua di Asia Tenggara (setelah Vietnam) yang memiliki fasilitas produksi iPhone. Indonesia merupakan ekonomi terbesar di kawasan ini, dan penambahan produksi iPhone akan memberikan dorongan nyata bagi industri manufaktur teknologinya, demikian dilansir GSM Arena.

Sengketa Apple dengan pemerintah Indonesia dimulai pada Oktober ketika perangkat seri iPhone 16 dan seri Watch 10 dilarang dijual. Ini dikarenakan Apple gagal memenuhi komitmennya nilai investasinya di Indonesia yang dimaksudkan untuk mematuhi syarat TKDN dari pemerintah.

Apple awalnya berkomitmen untuk menginvestasikan USD109 juta di fasilitas R&D lokal, tetapi investasi tersebut hanya mencapai USD95 juta. Setelah pemberlakuan larangan penjualan, Apple menjanjikan tambahan USD10 juta dan pabrik baru di wilayah Bandung yang akan memproduksi aksesori dan komponen untuk perangkat Apple.