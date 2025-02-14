Klik Disini Cara Nonton Video Viral Yandex Tanpa Aplikasi Tambahan

JAKARTA – Yandex adalah web browser layaknya Google dan Bing yang minim pemblokiran website di tertentu. Cara nonton Yandex tanpa aplikasi tambahan pun masih kerap dipertanyakan pengguna. Padahal ini terbilang mudah, seperti membuka web browser umumnya.

Tidak jarang video yang sedang viral justru sukar dibuka pada web browser umumnya. Di Yandex, bisa jadi videonya lancar. Kamu juga tidak memerlukan aplikasi tambahan untuk ini. Asalkan ada akses internet dan web brower yang sudah terinstal semuanya beres. Jika kebingungan, ikuti langkah berikut saja.

Mengakses situs Yandex pada web browser

Buka web browser pada gawai, seperti Google Chrome, UC Browser, Opera Mini, dan lainnya Ketikkan 'yandex.com' pada address bar lalu enter Masukkan kata kunci tontonan yang hendak dicari lalu enter Carilah konten yang dimaksud dengan saksama, klik, dan tonton.

Mengunduh aplikasi Yandex pada smartphone

Unduh aplikasi Yandex pada Google PlayStore dan App Store Buka aplikasi lalu log in atau sign in jika belum memiliki akun Tulis kata kunci tonton yang dicari pada search engine dan enter Temukan video yang dicari dan selamat menonton.

Nah, jadi begitulah cara nonton Yandex tanpa aplikasi tambahan yang paling mudah. Jika nantinya video pada Yandex tidak bisa ditonton, coba periksa cache dan koneksi internet, ya.

(Rahman Asmardika)