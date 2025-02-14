JAKARTA – Yandex adalah web browser layaknya Google dan Bing yang minim pemblokiran website di tertentu. Cara nonton Yandex tanpa aplikasi tambahan pun masih kerap dipertanyakan pengguna. Padahal ini terbilang mudah, seperti membuka web browser umumnya.
Tidak jarang video yang sedang viral justru sukar dibuka pada web browser umumnya. Di Yandex, bisa jadi videonya lancar. Kamu juga tidak memerlukan aplikasi tambahan untuk ini. Asalkan ada akses internet dan web brower yang sudah terinstal semuanya beres. Jika kebingungan, ikuti langkah berikut saja.
Mengakses situs Yandex pada web browser
Buka web browser pada gawai, seperti Google Chrome, UC Browser, Opera Mini, dan lainnya
Ketikkan 'yandex.com' pada address bar lalu enter
Masukkan kata kunci tontonan yang hendak dicari lalu enter
Carilah konten yang dimaksud dengan saksama, klik, dan tonton.