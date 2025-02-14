Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Klik Disini Cara Nonton Video Viral Yandex Tanpa Aplikasi Tambahan

Bintang Rizky , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |08:05 WIB
Klik Disini Cara Nonton Video Viral Yandex Tanpa Aplikasi Tambahan
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA Yandex adalah web browser layaknya Google dan Bing yang minim pemblokiran website di tertentu. Cara nonton Yandex tanpa aplikasi tambahan pun masih kerap dipertanyakan pengguna. Padahal ini terbilang mudah, seperti membuka web browser umumnya.

Tidak jarang video yang sedang viral justru sukar dibuka pada web browser umumnya. Di Yandex, bisa jadi videonya lancar. Kamu juga tidak memerlukan aplikasi tambahan untuk ini. Asalkan ada akses internet dan web brower yang sudah terinstal semuanya beres. Jika kebingungan, ikuti langkah berikut saja.

Mengakses situs Yandex pada web browser

  1. Buka web browser pada gawai, seperti Google Chrome, UC Browser, Opera Mini, dan lainnya
  2. Ketikkan 'yandex.com' pada address bar lalu enter
  3. Masukkan kata kunci tontonan yang hendak dicari lalu enter
  4. Carilah konten yang dimaksud dengan saksama, klik, dan tonton.

Mengunduh aplikasi Yandex pada smartphone

  1. Unduh aplikasi Yandex pada Google PlayStore dan App Store
  2. Buka aplikasi lalu log in atau sign in jika belum memiliki akun
  3. Tulis kata kunci tonton yang dicari pada search engine dan enter
  4. Temukan video yang dicari dan selamat menonton.

Nah, jadi begitulah cara nonton Yandex tanpa aplikasi tambahan yang paling mudah. Jika nantinya video pada Yandex tidak bisa ditonton, coba periksa cache dan koneksi internet, ya.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/16/3180025//ilustrasi-tUJv_large.jpg
Cara Aman Nonton Video Viral Yandex Browser Jepang Semua Negara tanpa Pakai VPN 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/16/3170755//ilustrasi-1xab_large.jpeg
Tips Aman dan Cepat Nonton Yandex di Google Chrome
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/16/3170100//komdigi-gF0Z_large.jpg
Viral Video Presiden Prabowo Tayang di Bioskop, Ini Penjelasan dari Komdigi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/629/3167108//viral-Ma1O_large.jpg
Momen Ibu Menangis saat Jemput Anak yang Ikut Demo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/612/3165733//viral-DSzb_large.jpg
Viral! Video Anak Jatuhkan Lemari hingga TV Hancur, Reaksi Ibunya Jadi Sorotan Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/483/3162758//dokter-fYNI_large.jpg
Viral Dokter Diintimidasi Keluarga Pasien di RSUD Sekayu
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement