Motor Legendaris Honda Monkey Tampil Lebih Segar di IIMS 2025, Harganya Rp87 Juta

JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) membawa Honda Monkey yang mengalami penyegaran pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Motor legenda tersebut kini tampil lebih segar dengan warna dan desain strip terbaru.

1. Honda Monkey Tampil Lebih Segar

Direktur Marketing PT Astra Honda Motor (AHM), Octavianus Dwi Putro mengatakan, Honda Monkey selalu memiliki daya tarik tersendiri, terutama bagi yang menjadikan motor sebagai bagian dari gaya hidup.

"Dengan penyegaran stripe terbaru, kami ingin menghadirkan pilihan yang makin unik dan ikonik bagi konsumen yang mencari motor hobi dan mengekspresikan perasaan mereka, sekaligus tertantang untuk tampil unik, fun, dan fashionable," kata Octavianus di arena IIMS 2025, Kamis (14/2/2025).

Honda Monkey kini hadir dengan pilihan warna Pearl Cadet Gray. Kehadiran warna baru ini melengkapi dua pilihan warna sebelumnya, yaitu Millenium Red dan Turmeric Yellow.

2. Spesifikasi Honda Monkey

Dilengkapi teknologi modern, Honda Monkey mempertahankan tampilan klasiknya. Motor ini memiliki sistem pencahayaan full LED untuk meningkatkan visibilitasnya di berbagai kondisi jalan.

Panel meter digital berbentuk bulat memiliki odometer dengan dua trip meter dan indikator level bahan bakar dengan enam bar. Selain itu, teknologi answer back system dan anak kunci wave pattern dengan logo Classic Wing memudahkan pengendara menemukan kendaraannya di area parkir.