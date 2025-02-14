Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Motor Legendaris Honda Monkey Tampil Lebih Segar di IIMS 2025, Harganya Rp87 Juta

Arya Nur Ananda Putra , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |17:35 WIB
Motor Legendaris Honda Monkey Tampil Lebih Segar di IIMS 2025, Harganya Rp87 Juta
Motor Legendaris Honda Monkey Tampil Lebih Segar di IIMS 2025, Harganya Rp87 Juta (Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) membawa Honda Monkey yang mengalami penyegaran pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Motor legenda tersebut kini tampil lebih segar dengan warna dan desain strip terbaru. 

1. Honda Monkey Tampil Lebih Segar 

Direktur Marketing PT Astra Honda Motor (AHM), Octavianus Dwi Putro mengatakan, Honda Monkey selalu memiliki daya tarik tersendiri, terutama bagi yang menjadikan motor sebagai bagian dari gaya hidup. 

"Dengan penyegaran stripe terbaru, kami ingin menghadirkan pilihan yang makin unik dan ikonik bagi konsumen yang mencari motor hobi dan mengekspresikan perasaan mereka, sekaligus tertantang untuk tampil unik, fun, dan fashionable," kata Octavianus di arena IIMS 2025, Kamis (14/2/2025). 

Honda Monkey kini hadir dengan pilihan warna Pearl Cadet Gray. Kehadiran warna baru ini melengkapi dua pilihan warna sebelumnya, yaitu Millenium Red dan Turmeric Yellow.

2. Spesifikasi Honda Monkey

Dilengkapi teknologi modern, Honda Monkey mempertahankan tampilan klasiknya. Motor ini memiliki sistem pencahayaan full LED untuk meningkatkan visibilitasnya di berbagai kondisi jalan. 

Panel meter digital berbentuk bulat memiliki odometer dengan dua trip meter dan indikator level bahan bakar dengan enam bar. Selain itu, teknologi answer back system dan anak kunci wave pattern dengan logo Classic Wing memudahkan pengendara menemukan kendaraannya di area parkir.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/52/3164637/iims_2025-phJ3_large.jpg
IIMS 2026 Digelar 5-15 Februari, Area Pameran Lebih Luas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143381/iims_surabaya_2025-CeEL_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, MG Bawa Mobil Listrik dan Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143375/iims_surabaya_2025-5FQB_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, Sejumlah Model Baru Meluncur di Kota Pahlawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/52/3120624/vinfast_vf3-9OKD_large.jpg
VF 3 Paling Banyak Dijajal, VinFast Dapat 2 Penghargaan di IIMS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119657/neta_x_di_iims_2025-gU6Z_large.jpg
Debut di IIMS 2025, Neta Kantongi 328 SPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119648/mg_4_ev-m46v_large.jpg
MG Raup 500 SPK pada IIMS 2025, Mobil Listrik Mendominasi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement