Mobil Listrik Suzuki e Vitara Siap Meluncur pada 2026

JAKARTA - Mobil listrik pertama Suzuki bakal meluncur di Indonesia pada awal 2026. Mobil listrik tersebut adalah Suzuki e Vitara.

1. Mobil Listrik Pertama Suzuki Meluncur 2026

Hal ini sebagaimana diungkapkan President Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Minoru Amano, pada gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Ini menjadi perwujudan langkah Multi-pathway Strategy Suzuki Global dalam menyediakan berbagai alternatif pilihan kendaraan ramah lingkungan bagi pelanggan.

“Inisiatif strategis ini menandai langkah signifikan menuju terciptanya mobilitas masa depan yang berkelanjutan bagi Suzuki dan menggarisbawahi komitmen kami terhadap inovasi berkelanjutan dalam produk dan teknologi untuk pasar Indonesia,” ucap Minoru Amano di arena IIMS 2025, Kamis (13/2/2025).

Keputusan Suzuki Indonesia untuk memasukkan rencana tersebut ke dalam agenda besar selanjutnya dikarenakan Suzuki yakin untuk menjalankan misi menghadirkan mobilitas masa depan yang berkelanjutan.

Selain itu, Suzuki percaya e Vitara dapat menjawab kebutuhan market kendaraan listrik berbasis baterai (BEV) yang sedang berkembang.