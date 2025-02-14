Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mobil Listrik Mungil Seres E1 Modifikasi Tampil Lebih Segar di IIMS 2025

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |19:37 WIB
Mobil Listrik Mungil Seres E1 Modifikasi Tampil Lebih Segar di IIMS 2025
Mobil Listrik Mungil Seres E1 Modifikasi Tampil Lebih Segar di IIMS 2025 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA – DFSK dan Seres ikut meramaikan pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 13-23 Februari. DFSK dan Seres membawa mobil konsep hingga modifikasi pada pameran otomotif tahunan itu. 

Pada IIMS 2025, Seres membawa 2 mobil konsep, yaitu Seres 7 dan Seres 9. Ada pula Seres E1 yang tampil lebih segar ke hadapan publik.

“Tahun ini, kami tidak hanya memamerkan mobil, tetapi juga menyajikan sebuah perjalanan yang penuh semangat. Mulai dari kolaborasi, kreatifitas yang penuh petualangan, hingga konsep futuristik,"  ujar CEO PT Sokonindo Automobile, Alexander Barus, di arena IIMS 2025, Kamis (13/2/2025). 

1. Seres E1 Modifikasi Mejeng di IIMS 2025

Seres E1 merupakan mobil listrik kompak dengan jangkauan hingga 300 km. Mobil ini ditenagai motor listrik penggerak roda depan (FWD).

Seres E1 dilengkapi sejumlah fitur keselamatan, di antaranya regenerative braking, ABS, dan ESC, serta interior minimalis dengan layar sentuh 10,25 inci.

Pada penampilannya di IIMS kali ini Seres E1 mendapatkan sentuhan modifikasi dari Gofar Hilman. Dengan gaya khasnya, Gofar Hilman memberikan sentuhan daya tarik visual dan memberi opsi baru pada fungsi sebuah mobil listrik perkotaan.

Seres E1 juga bekerja sama dengan Scuto Indonesia untuk memasarkan Seres E1 Two Tone. Seres E1 Two Tone dipasarkan mulai dari harga Rp194 juta on the road (OTR) Jabodetabek.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Seres Seres E1 IIMS 2025 IIMS
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/52/3164637/iims_2025-phJ3_large.jpg
IIMS 2026 Digelar 5-15 Februari, Area Pameran Lebih Luas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143381/iims_surabaya_2025-CeEL_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, MG Bawa Mobil Listrik dan Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143375/iims_surabaya_2025-5FQB_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, Sejumlah Model Baru Meluncur di Kota Pahlawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/52/3120624/vinfast_vf3-9OKD_large.jpg
VF 3 Paling Banyak Dijajal, VinFast Dapat 2 Penghargaan di IIMS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119657/neta_x_di_iims_2025-gU6Z_large.jpg
Debut di IIMS 2025, Neta Kantongi 328 SPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119648/mg_4_ev-m46v_large.jpg
MG Raup 500 SPK pada IIMS 2025, Mobil Listrik Mendominasi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement