Mobil Listrik Mungil Seres E1 Modifikasi Tampil Lebih Segar di IIMS 2025

(Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA – DFSK dan Seres ikut meramaikan pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 13-23 Februari. DFSK dan Seres membawa mobil konsep hingga modifikasi pada pameran otomotif tahunan itu.

Pada IIMS 2025, Seres membawa 2 mobil konsep, yaitu Seres 7 dan Seres 9. Ada pula Seres E1 yang tampil lebih segar ke hadapan publik.

“Tahun ini, kami tidak hanya memamerkan mobil, tetapi juga menyajikan sebuah perjalanan yang penuh semangat. Mulai dari kolaborasi, kreatifitas yang penuh petualangan, hingga konsep futuristik," ujar CEO PT Sokonindo Automobile, Alexander Barus, di arena IIMS 2025, Kamis (13/2/2025).

1. Seres E1 Modifikasi Mejeng di IIMS 2025

Seres E1 merupakan mobil listrik kompak dengan jangkauan hingga 300 km. Mobil ini ditenagai motor listrik penggerak roda depan (FWD).

Seres E1 dilengkapi sejumlah fitur keselamatan, di antaranya regenerative braking, ABS, dan ESC, serta interior minimalis dengan layar sentuh 10,25 inci.

Pada penampilannya di IIMS kali ini Seres E1 mendapatkan sentuhan modifikasi dari Gofar Hilman. Dengan gaya khasnya, Gofar Hilman memberikan sentuhan daya tarik visual dan memberi opsi baru pada fungsi sebuah mobil listrik perkotaan.

Seres E1 juga bekerja sama dengan Scuto Indonesia untuk memasarkan Seres E1 Two Tone. Seres E1 Two Tone dipasarkan mulai dari harga Rp194 juta on the road (OTR) Jabodetabek.