Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

IIMS 2025, Ada Dashcam Dibekali Teknologi ADAS

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |18:56 WIB
IIMS 2025, Ada Dashcam Dibekali Teknologi ADAS
IIMS 2025, Ada Dascham Dibekali Teknologi ADAS
A
A
A

JAKARTA - Pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 13-23 Febaruari menjadi ajang untuk brand unjuk gigi. Sejumlah brand memanfaatkan IIMS 2025 untuk meluncurkan produk barunya. 

Berbagai hiburan seperti konser pun  dihadirkan untuk menambah kemeriahan IIMS 2025. Ajang ini menjadi destinasi bagi para pecinta otomotif yang ingin melihat perkembangan terbaru di dunia kendaraan.

Selain itu, sejumlah industri pendukung otomotif juga ikut meramaikan IIMS 2025. Hingga secara total terdapat 190 brand meramaikan IIMS 2025. 

1. Dashcam Berteknologi ADAS

Pada IIMS 2025, 70mai untuk pertama kalinya ikut serta dengan membawa sejumlah model dashcam hingga yang terbaru. 

“Kami sangat antusias untuk hadir di IIMS 2025 dan memperkenalkan teknologi dashcam 70mai yang inovatif kepada pasar Indonesia. Partisipasi ini menjadi langkah  besar dalam misi kami untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih aman dengan fitur-fitur canggih yang kami tawarkan,” ujar Marketing and PR Manager of 70mai Indonesia di arena IIMS 2025, Kamis (13/2/2025).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
dashcam IIMS 2025 IIMS
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/52/3164637/iims_2025-phJ3_large.jpg
IIMS 2026 Digelar 5-15 Februari, Area Pameran Lebih Luas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143381/iims_surabaya_2025-CeEL_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, MG Bawa Mobil Listrik dan Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143375/iims_surabaya_2025-5FQB_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, Sejumlah Model Baru Meluncur di Kota Pahlawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/52/3120624/vinfast_vf3-9OKD_large.jpg
VF 3 Paling Banyak Dijajal, VinFast Dapat 2 Penghargaan di IIMS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119657/neta_x_di_iims_2025-gU6Z_large.jpg
Debut di IIMS 2025, Neta Kantongi 328 SPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119648/mg_4_ev-m46v_large.jpg
MG Raup 500 SPK pada IIMS 2025, Mobil Listrik Mendominasi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement