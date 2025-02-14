IIMS 2025, Ada Dashcam Dibekali Teknologi ADAS

JAKARTA - Pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 13-23 Febaruari menjadi ajang untuk brand unjuk gigi. Sejumlah brand memanfaatkan IIMS 2025 untuk meluncurkan produk barunya.

Berbagai hiburan seperti konser pun dihadirkan untuk menambah kemeriahan IIMS 2025. Ajang ini menjadi destinasi bagi para pecinta otomotif yang ingin melihat perkembangan terbaru di dunia kendaraan.

Selain itu, sejumlah industri pendukung otomotif juga ikut meramaikan IIMS 2025. Hingga secara total terdapat 190 brand meramaikan IIMS 2025.

1. Dashcam Berteknologi ADAS

Pada IIMS 2025, 70mai untuk pertama kalinya ikut serta dengan membawa sejumlah model dashcam hingga yang terbaru.

“Kami sangat antusias untuk hadir di IIMS 2025 dan memperkenalkan teknologi dashcam 70mai yang inovatif kepada pasar Indonesia. Partisipasi ini menjadi langkah besar dalam misi kami untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih aman dengan fitur-fitur canggih yang kami tawarkan,” ujar Marketing and PR Manager of 70mai Indonesia di arena IIMS 2025, Kamis (13/2/2025).