Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Harga Aion V Resmi Diumumkan di IIMS 2025, Dibanderol Mulai Rp449 Juta

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |18:04 WIB
Harga Aion V Resmi Diumumkan di IIMS 2025, Dibanderol Mulai Rp449 Juta
Harga Aion V Resmi Diumumkan di IIMS 2025, Dibanderol Mulai Rp449 Juta (Aion Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Aion Indonesia mengumumkan harga mobil listrik Aion V pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Aion V dibanderol mulai dari Rp449 juta on the road (OTR) Jakarta.

1. Harga Resmi Aion V Diumumkan

Aion V telah diperkenalkan pada November 2024. Sejak diperkenalkan, total surat pemesanan kendaraan (SPK) untuk Aion V mencapai 800 hingga awal Februari 2025. 

"Kami sangat antusias untuk memberikan harga terbaik bagi para konsumen. Varian baru ini kami luncurkan guna memenuhi kebutuhan konsumen dan dirancang agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta gaya hidup masyarakat di Indonesia," ujar, Chief Executive Offic Aion Indonesia, Andry Ciu, di arena IIMS 2025, Kamis (13/2/2025). 

Aion V hadir dalam 2 tipe, yaitu Luxury dan Exclusive. Aion V Luxury dengan range 600+ km dibanderol Rp489 juta. Sementara Aion V Exclusive dibanderol Rp449 juta. 

2. Spesifikasi Aion V

Desain Aion V terinspirasi dari dinosaurus T-Rex.  Secara dimensi, Aion V memiliki panjang 4.605 x 1.854 x 1.686 mm. Jarak sumbu rodanya 2.775 mm.

Dibangun di atas Aion Exclusive Electric Platform (AEP), Aion V dirancang untuk memberikan efisiensi energi yang lebih baik, bobot leb ringan, serta kapasitas baterai yang lebih besar. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/52/3164637/iims_2025-phJ3_large.jpg
IIMS 2026 Digelar 5-15 Februari, Area Pameran Lebih Luas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143381/iims_surabaya_2025-CeEL_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, MG Bawa Mobil Listrik dan Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143375/iims_surabaya_2025-5FQB_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, Sejumlah Model Baru Meluncur di Kota Pahlawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/52/3120624/vinfast_vf3-9OKD_large.jpg
VF 3 Paling Banyak Dijajal, VinFast Dapat 2 Penghargaan di IIMS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119657/neta_x_di_iims_2025-gU6Z_large.jpg
Debut di IIMS 2025, Neta Kantongi 328 SPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119648/mg_4_ev-m46v_large.jpg
MG Raup 500 SPK pada IIMS 2025, Mobil Listrik Mendominasi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement