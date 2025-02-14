Harga Aion V Resmi Diumumkan di IIMS 2025, Dibanderol Mulai Rp449 Juta

JAKARTA – Aion Indonesia mengumumkan harga mobil listrik Aion V pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Aion V dibanderol mulai dari Rp449 juta on the road (OTR) Jakarta.

1. Harga Resmi Aion V Diumumkan

Aion V telah diperkenalkan pada November 2024. Sejak diperkenalkan, total surat pemesanan kendaraan (SPK) untuk Aion V mencapai 800 hingga awal Februari 2025.

"Kami sangat antusias untuk memberikan harga terbaik bagi para konsumen. Varian baru ini kami luncurkan guna memenuhi kebutuhan konsumen dan dirancang agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta gaya hidup masyarakat di Indonesia," ujar, Chief Executive Offic Aion Indonesia, Andry Ciu, di arena IIMS 2025, Kamis (13/2/2025).

Aion V hadir dalam 2 tipe, yaitu Luxury dan Exclusive. Aion V Luxury dengan range 600+ km dibanderol Rp489 juta. Sementara Aion V Exclusive dibanderol Rp449 juta.

2. Spesifikasi Aion V

Desain Aion V terinspirasi dari dinosaurus T-Rex. Secara dimensi, Aion V memiliki panjang 4.605 x 1.854 x 1.686 mm. Jarak sumbu rodanya 2.775 mm.

Dibangun di atas Aion Exclusive Electric Platform (AEP), Aion V dirancang untuk memberikan efisiensi energi yang lebih baik, bobot leb ringan, serta kapasitas baterai yang lebih besar.