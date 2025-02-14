Prabowo Dihadiahi Erdogan Mobil Listrik, Intip Spesifikasinya

JAKARTA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melakukan kunjungan ke Indonesia untuk meningkatkan hubungan diplomatik kedua negara. Bukan cuma kunjungan kenegaraan, ia juga menghadiahi Presiden RI Prabowo Subianto sebuah mobil listrik.

1. Prabowo Dihadiahi Erdogan Mobil Listrik

Diketahui mobil listrik tersebut merupakan produksi asli Turki bernama Togg T10X. Penyerahan mobil listrik tersebut dilakukan saat akan menuju tempat jamuan santap siang kenegaraan.

Presiden Prabowo tampak tersenyum dan menyambut baik pemberian kendaraan listrik berwarna putih ini dari pemerintah Turki. Presiden Prabowo bahkan secara langsung menjajal mobil tersebut dengan duduk di kursi kemudi yang berada di sisi kiri.

2. Spesifikasi Mobil Listrik yang Diberikan Erdogan

Melansir laman resminya, Togg T10X merupakan kendaraan listrik yang dikembangkan oleh Turkiye’nin Otomobili Girisim Grubu (Togg), sebuah perusahaan otomotif nasional dari Turki yang didirikan pada 2018 dan mulai produksi pada 2022.

Togg T10X hadir dengan dua pilihan, versi penggerak roda belakang (rear wheel drive/RWD) dan penggerak semua roda (all wheel drive/AWD). Versi RWD menggunakan satu motor listrik bertenaga 218 PS dan torsi 350 Nm.

Sementara versi AWD hadir dengan dua motor berdaya 435 PS dengan torsi 700 Nm. Mobil ini dapat menempuh jarak hingga 523 km dengan sekali pengisian daya penuh. Dilaporkan dalam laman BPMI Setpres, ini varian yang diberikan ke Presiden Prabowo.