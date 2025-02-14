Jaecoo Umumkan Harga J7 di IIMS 2025, Dibanderol Mulai Rp499 Juta

JAKARTA - Jaecco resmi mengumumkan harga dari J7 SHS pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (13/2/2025). Jaecoo J7 yang ditawarkan dalam tiga varian dibanderol mulai dari Rp499 juta on the road Jakarta.

1. Jaecoo Umumkan Harga J7

Country Director Jaecoo Indonesia, Max Zhou, mengatakan dengan hadirnya Jaecoo di Indonesia, pihaknya ingin menghadirkan pengalaman berkendara yang cerdas, efisien, dan stylish bagi para pelanggan.

"Hari ini menjadi langkah awal yang penting bagi Jaecoo untuk menunjukkan posisinya di pasar SUV hybrid premium di Indonesia," ujar Max Zhou di arena IIMS 2025.

Jaecoo J7 dilengkapi Super Hybrid System (SHS), yang menggabungkan mesin turbo 1.6 liter dengan motor listrik.

Dengan jarak tempuh listrik hingga 90 km, J7 menawarkan pengalaman berkendara yang lebih ramah lingkungan

tanpa mengorbankan performa. Teknologi hybrid ini dirancang untuk mengurangi emisi karbon.