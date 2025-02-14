Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Dapat Penyegaran, Wuling Air EV dan Cloud EV Baru Meluncur di IIMS 2025

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |13:03 WIB
Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |13:03 WIB
Dapat Penyegaran, Wuling Air EV dan Cloud EV Baru Meluncur di IIMS 2025 (Fadli Ramadan)
JAKARTA - Wuling Motors (Wuling) meluncurkan New Air EV dan New Cloud EV sebagai lini model mobil listrik terbaru mereka di Indonesia pada pameran IIMS 2025. Kedua model ini tampil lebih segar dengan sejumlah pembaruan di beberapa bagian.

1. Wuling Air EV dan Cloud EV Baru Meluncur di IIMS 2025

Dengan mengusung tagline ‘Your Everyday Vehicle,’ New Air EV memiliki dimensi bodi compact yang memungkinkan kemudahan manuver di jalan, lebih mudah mencari parkir namun tetap lega untuk berkendara sendiri dan bersama yang lain.

Mobil listrik perkotaan ini kini tersedia dalam pilihan warna eksterior baru yaitu Starry Black. Sementara bagian dalamnya mendapat sentuhan nuansa Tamarind Sunset yang memberikan kesan hangat dan modern. Selain itu, New Wuling Air EV dibekali desain wheel cap aerodinamik.

Kemudian New Wuling Cloud EV dirancang untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman. Fitur terbarunya yakni Smartphone Interconnection yang memungkinan pengguna untuk tetap terhubung dengan perangkat mereka via layar control panel.

"Dengan menghadirkan New Air ev dan New Cloud EV, Wuling berkomitmen untuk terus berinovasi guna menghadirkan solusi mobilitas yang nyaman, modern, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan di Indonesia karena Wuling Dibangun di Indonesia Untuk Anda," kata Marketing Operation Director Wuling Motors, Ricky Christian di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

 

