Mitsubishi Target Jual 2 Ribu Unit pada IIMS 2025

Mitsubishi Target Jual 2 Ribu Unit pada IIMS 2025 (Dok MMKSI)

JAKARTA - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menargetkan dapat menjual sekitar 2 ribu unit pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 dj JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 13-23 Februari.

1. Mitsubishi Target Jual 2 Ribu Unit

"Paling tidak di angka 2 ribuan," kata Director of Sales & Marketing Division PT MMKSI, Irwan Kuncoro, kepada wartawan di arena IIMS 2025, Kamis (13/2/2025).

Untuk mencapai target tersebut, Mitsubishi mengandalkan sejumlah model. Sejauh ini secara reguler Xpander menjadi kontributor penjualan terbesar.

"Reguler penjualan kontribusi terbesar dari Xpander," ucapnya.

2. Tingkatkan Penjualan Jelang Lebaran

Kali ini IIMS 2025 diselenggarakan jelang Lebaran. Hal ini bisa menjadi momentum untuk konsumen mencari kendaraan baru. Terkait hal ini, Mitsubishi pun menawarkan sejumlah program penjualan.

"Baik cashback kita juga ada beberapa gift, beberapa aftersales program juga. Jadi ya memang target kita untuk meningkatkan penjualan menjelang lebaran,” ucap Irwan.