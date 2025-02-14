Punya 15 Fitur ADAS, Chery Tiggo Cross Resmi Dibanderol Rp239,5 Juta

JAKARTA - Chery Tiggo Cross resmi meluncur di pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Mobil tersebut dibanderol mulai dari Rp239,5 juta on the road (OTR) Jakarta.

Tiggo Cross meluncur dengan 2 varian, yaitu Comfort dan Premium. Varian Comfort dibanderol Rp239,5 juta dan Premium dijual seharga Rp269,5 juta. Namun, harga ini hanya berlaku untuk 1.000 konsumen pertama.

Head of Marketing PT Chery Sales Indonesia, Mohamad Ilham Pratama mengatakan peluncuran Tiggo Cross di panggung IIMS 2025, sekali lagi menegaskan posisi Chery di segmen SUV Crossover.

"Kami menghadirkan sebuah SUV Crossover yang secara komprehensif mengintegrasikan desain yang estetis dan berkelas, fitur keselamatan berorientasi pada perlindungan optimal, teknologi inovatif yang meningkatkan pengalaman berkendara, serta program aftersales," tuturnya saat peluncuran Tiggo Cross di arena IIMS, Kamis (13/2/2025).

Dengan hal tersebut ditambah atribut yang ditawarkan, Ilham mengatakan, harga yang ditetapkan untuk Tiggo Cross kompetitif.

Chery Tiggo Cross varian Premium dibekali 15 fitur ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) sekaligus. Inj berpadu dengan 6-airbags dan 4 airbags di varian Comfort.

Paket keselamatan mencakup fitur seperti Lane Keeping Assist (LKA), Traffic Jam Alert (TJA).