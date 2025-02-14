Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

IIMS 2025, MG Bawa Mobil dengan Livery Arsenal

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |11:07 WIB
JAKARTA - MG Motor Indonesia ikut meramaikan pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta pada 13-23 Februari. Pada ajang ini, MG Motor memamerkan produknya hasil kolaborasi dengan klub raksasa Premier League, Arsenal.

1. MG Bawa MG4EV Livery Arsenal

Chief Executive Officer (CEO) MG Motor Indonesia, He Guowei, menyebutkan pihaknya merasa terhormat dapat kembali berpartisipasi dalam IIMS 2025.

"Masih dalam semangat 100th anniversary of MG, kami membawakan tema ‘The Heritage of Innovation” di booth MG
kali ini dengan menghadirkan lini produk lengkap serta berbagai program menarik bagi pengunjung, tuturnya di arena IIMS 2025, Kamis (13/2/2025).

Pada IIMS 2025, MG membawa display spesial yakni MG4EV X-Power dengan livery klub sepakbola Arsenal. Diketahui, secara global MG menjalin kerjasama dengan Arsenal.  

"Kami pun membawakan kolaborasi global MG dan Arsenal FC sebagai Official Automotive Partner melalui special display,” kata He Guowei.

 

Halaman:
1 2
      
