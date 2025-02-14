BAIC Hadirkan BJ40 Plus Edisi Spesial di IIMS 2025

JAKARTA - BAIC Indonesia memperkenalkan BAIC BJ40 Plus Champion Edition pada pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Mobil tersebut hadir dalam warna khusus yakni Matte Grey.

1. Hadirkan Edisi Spesial hingga Tambah Layanan Purnajual

Kehadiran model baru ini turut meramaikan line up model BAIC untuk memudahkan konsumen memilih kendaraan.

Pada ajang IIMS 2025, BAIC juga menambah layanan purnajual dengan hadirnya Emergency Roadside Assistance (ERA). Layanan yang bekerjasama dengan Atlas Indonesia ini akan memberikan jaminan layanan bantuan 24 jam selama 5 tahun untuk keadaan darurat kendaraan.

Layanan ini mencakup towing, Jump start battery, Spare fuel delivery, Flat tire, Ambulance in case of accident. Layanan ini hadir dengan syarat dan ketentuan berlaku.

2. Jalin Kolaborasi

BAIC juga menjalin kerja sama dengan DEXC Racing Team Indonesia. Selain itu BAIC juga turut serta bekerjasama dengan Indonesia Olympic Committee atau NOC, sebagai kendaraan resmi bagi para atlet-atlet berprestasi di Indonesia.

"Fokus utama kami adalah untuk meningkatkan strategi yang berpusat pada pelanggan. Kami percaya