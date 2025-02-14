Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

IIMS 2025, Jetour Kenalkan Mobil Listrik X50e

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |07:05 WIB
IIMS 2025, Jetour Kenalkan Mobil Listrik X50e
IIMS 2025, Jetour Kenalkan Mobil Listrik Pertama di Indonesia (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - PT Jetour Indonesia memperkenalkan mobil listrik X50e pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (13/2/2025). Model ini diperkenalkan lantaran pasar mobil listrik yang semakin meningkat di Tanah Air. 

1. Jetour Kenalkan Mobil Listrik X50e

Ini merupakan debut Jetour tampil di IIMS 2025. President Director PT Jetour Motor Indonesia, Jacky Yang, mengatakan pihaknya antusias bisa ikut serta dalam IIMS 2025.

Seperti yang dijanjikan, pada debutnya di IIMS 2025, Jetour membawa mobil listrik yakni Jetour X50e. Mobil tersebut kini masih dalam tahap pengenalan. 

"Untuk kesempatan istimewa ini, kami menghadirkan Jetour X50e, bukti nyata komitmen kami terhadap teknologi berkelanjutan dan perwujudan konsep Travel+ dalam kendaraan listrik," tutur Jacky Yang.

Mobil listrik ini dirancang untuk mengurangi emisi karbon. Dengan menghadirkan solusi mobilitas yang lebih hijau dan efisien, Jetour bertekad  terus berinovasi dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin peduli terhadap masa depan bumi. 

Jetour pun mendukung penuh upaya pemerintah dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik, sekaligus berkomitmen berkontribusi dalam mewujudkan ekosistem mobilitas berkelanjutan di Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
