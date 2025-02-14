Unjuk Gigi di IIMS 2025, Yadea Perkenalkan Motor Listrik Pintar Velax

Yadea meluncurkan motor listrik pintar Velax pada hari pertama gelaran Indonesia Intenational Motor Show (IIMS) 2025. (Foto: iNews Media Group/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA,Okezone - Indonesia Intenational Motor Show (IIMS) 2025 kembali digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Berbagai merek otomotif ternama turut memeriahkan gelaran ini, salah satunya perusahaan sepeda motor listrik ternama di dunia, Yadea yang turut memperkenalkan lini produk terbarunya, Velax.

Yadea resmi meluncurkan Velax pada Kamis (13/2/2025), dan kini telah tersedia di seluruh toko offline maupun kanal online Yadea. Peluncuran Velax ini menegaskan posisi Yadea sebagai pemimpin industri di pasar Asia Tenggara, serta mempercepat perkembangan pasar sepeda motor listrik di Indonesia.

Berbagai pihak turut hadir pada sesi peluncuran ini, di antaranya yakni Wakil Menteri (Wamen) Perindustrian Indonesia Faisol Riza, perwakilan Asosiasi Industri Energi Baru, serta awak media.

Dalam sambutannya, Wamen Faisol Riza mengatakan bahwa industri otomotif merupakan salah satu pilar industri manufaktur yang penting di indonesia. Dengan rantai pasok yang panjang ekosistem yang luas, industri ini berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja, perkembangan teknologi, serta devisa nasional.

Wakil Menteri Perindustrian Indonesia Faisol Riza. (Foto: iNews Media Group/Aldhi Chandra Setiawan)

Oleh sebab itu, Pemerintah tengah berfokus pada penerapan sistem elektrifikasi kendaraan bermotor. Tujuan besarnya, yaitu untuk memenuhi komitmen mengurangi emisi gas rumah kaca.

“Kami mengapresiasi langkah Yadea, untuk tidak hanya menghadirkan lebih banyak model, tetapi juga berkontribusi menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya saing rantai pasok industri otomotif. Diharapkan juga dapat meningkatkan daya saing industri kendaraan listrik,” katanya.

Pemerintah berharap, melalui peluncuran produk terbarunya, Yadea dapat menjadi bagian transformasi ekosistem transportasi yang lebih baik. Wamen Faisol menegaskan, pihaknya juga terus mendukung upaya industri kendaraan listrik sekaliber Yadea, demi mewujudkan Indonesia yang maju, bersih, dan berkelanjutan.

“Kami mendorong daerah-daerah untuk bisa mengeluarkan kebijakan peraturan yang mendukung penggunaan berbagai macam alat transportasi berbasis listrik. Semoga inovasi ini mendapat sambutan yang baik dari masyarakat, dan membawa dampak yang besar bagi industri otomotif nasional,” tuturnya.

Yadea Velax Hadirkan Sederet Fitur Canggih dan Andal

Senior Vice President Yadea Technology Group Wang Jiazong. (Foto: iNews Media Group/Aldhi Chandra Setiawan)