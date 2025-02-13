5 Cara Melihat Password WiFi yang Terkunci Tanpa Download Aplikasi

JAKARTA – Saat ini internet telah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi banyak orang. Teknologi internet digunakan dalam aktivitas sehari-hari seperti bekerja, belajar, berkomunikasi dan juga internet menjadi salah-satu sumber hiburan bagi tiap orang.

Maka tak heran, jika banyak orang yang sangat prepare untuk kebutuhan internet mereka. Mulai dari membeli paket internet hingga memasang Wi-Fi sebagai akses penyedia internet. Atau beberapa memilih untuk pergi ke tempat yang menyediakan Wi-Fi untuk mendapatkan akses internet di sana.

Saat ini, akses WiFi dapat ditemukan di mana saja, mulai dari rumah, warung, kantor hingga fasilitas umum lainnya. Tetapi, akses tersebut tidak mudah lantaran kebanyakan jaringan WiFi diberi pengaman berupa kata sandi atau password.

Seringkali kita mengalami kendala untuk bisa terhubung dengan jaringan Wi-Fi yang tersedia karena tidak mengetahui passwordnya. Tak heran jika banyak orang merasa perlu untuk memahami cara mengetahui password wifi tanpa aplikasi tambahan. Hal ini tentunya akan dapat menghemat waktu dan usaha, serta membuat koneksi internet menjadi lebih mudah diakses.

Lantas, apa saja cara mudah melihat password WiFi yang terkunci? Dirangkum dari berbagai sumber, lebih jelasnya simak ulasan berikut ini.

Cara Melihat Sandi WiFi Tanpa Aplikasi

1. Gunakan Konfigurasi IP Address

Cara ini paling sering digunakan untuk melihat sandi WiFi yang tidak menggunakan aplikasi, lalu juga cukup mudah dan biasanya anti gagal.

Kemudian, cara ini digunakan untuk melihat sandi jaringan yang menggunakan router modem, misalnya indihome dan jaringan @wifi.id,. Untuk mengetahui caranya, ikuti langkah-langkah berikut ini: