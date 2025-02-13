Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

5 Cara Melihat Password WiFi yang Terkunci Tanpa Download Aplikasi

Bintang Rizky , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |18:25 WIB
5 Cara Melihat Password WiFi yang Terkunci Tanpa Download Aplikasi
Ilustrasi.
JAKARTA – Saat ini internet telah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi banyak orang. Teknologi internet digunakan dalam aktivitas sehari-hari seperti bekerja, belajar, berkomunikasi dan juga internet menjadi salah-satu sumber hiburan bagi tiap orang.

Maka tak heran, jika banyak orang yang sangat prepare untuk kebutuhan internet mereka. Mulai dari membeli paket internet hingga memasang Wi-Fi sebagai akses penyedia internet. Atau beberapa memilih untuk pergi ke tempat yang menyediakan Wi-Fi untuk mendapatkan akses internet di sana.

Saat ini, akses WiFi dapat ditemukan di mana saja, mulai dari rumah, warung, kantor hingga fasilitas umum lainnya. Tetapi, akses tersebut tidak mudah lantaran kebanyakan jaringan WiFi diberi pengaman berupa kata sandi atau password.

Seringkali kita mengalami kendala untuk bisa terhubung dengan jaringan Wi-Fi yang tersedia karena tidak mengetahui passwordnya. Tak heran jika banyak orang merasa perlu untuk memahami cara mengetahui password wifi tanpa aplikasi tambahan. Hal ini tentunya akan dapat menghemat waktu dan usaha, serta membuat koneksi internet menjadi lebih mudah diakses.

Lantas, apa saja cara mudah melihat password WiFi yang terkunci? Dirangkum dari berbagai sumber, lebih jelasnya simak ulasan berikut ini.

Cara Melihat Sandi WiFi Tanpa Aplikasi

1. Gunakan Konfigurasi IP Address

Cara ini paling sering digunakan untuk melihat sandi WiFi yang tidak menggunakan aplikasi, lalu juga cukup mudah dan biasanya anti gagal.

Kemudian, cara ini digunakan untuk melihat sandi jaringan yang menggunakan router modem, misalnya indihome dan jaringan @wifi.id,. Untuk mengetahui caranya, ikuti langkah-langkah berikut ini:

  • Pertama-tama aktifkan wifi di hp atau laptop.
  • Setelah WiFi aktif, Anda bisa langsung melihat hotspot apa saja yang aktif di sekitar.
  • Yang paling mudah ditemui dan dimana-mana ada adalah @wifi.id sehingga alamat inilah yang paling sering dibobol para hacker.
  • Jika Anda memilih @wifi.id, perangkat harus terhubung ke alamat ini terlebih dahulu.
  • Biasanya setelah melakukan koneksi, maka akan muncul pop-up yang meminta untuk dimasukkan username dan password dan bersamaan dengan itu akan muncul halaman mode Modify Network Configuration.
  • Anda bisa mulai mengutak-atik alamat IP dari @wifi.id. Di halaman ini dengan mengganti IP Address yang biasanya tertulis 192.168.1.1 menjadi 192.168.1.2.
  • Jika sudah, masuklah ke browser dan tuliskan http//: 192.168.1.254 di kolom address di bagian atas.
  • Jika keluar halaman login, Anda tak perlu bingung karena inilah yang ditunggu-tunggu. Hanya tinggal masukkan saja username dan password dengan memilih kata ADMIN atau USER.
  • Perlu diingat, username dan password harus sama, dimana jika memilih username ADMIN maka password juga harus ADMIN. Dan jika kamu memilih username USER maka passwordnya juga harus USER.
  • Setelah itu masuklah ke bagian Pengaturan dan carilah Wifi untuk melihat username dan password.
  • Username dan password yang sebenarnya digunakan akan muncul untuk masuk ke @wifi.id yang saat itu terkoneksi dengan gadget, dan tinggal menggunakannya.
     

