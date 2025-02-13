Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Aman Akses Proxy Croxy di Chrome untuk Streaming YouTube

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |16:17 WIB
Cara Aman Akses Proxy Croxy di Chrome untuk Streaming YouTube
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Cara aman akses Proxy Croxy di Chrome menarik diketahui. Croxy Proxy menjadi layanan proxy online untuk membuka situs web yang diblokir atau berselancar secara anonim di internet.

Platform ini umumnya dilengkapi enkripsi SSL untuk mengamankan koneksi dari potensi intaian pihak ketiga. Proxy Free mampu merahasiakan identitas kamu dengan menggunakan server dari negara-negara lain.

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (13/2/2025), Okezone telah merangkum cara aman akses Proxy Croxy di Chrome, sebagai berikut.

Cara Aman Akses Proxy Croxy di Chrome

  1. Langkah pertama adalah dengan membuka browser Anda dan akses situs resmi CroxyProxy.
  2. Ketik alamat situs web yang diblokir di kolom pencarian CroxyProxy.
  3. Klik Tombol "Go"
  4. CroxyProxy akan memproses permintaan Anda dan membuka situs yang diblokir secara anonim.
  5. Anda sekarang bisa mengakses internet tanpa batas dengan privasi yang lebih terjaga.

Kelebihan Croxy Proxy Chrome

  • Buka Situs Web yang Diblokir

Jika suatu situs web diblokir oleh penyedia layanan internet kamu, kamu dapat menggunakan ekstensi Croxy Proxy di Chrome untuk membukanya.

  • Berselancar Secara Anonim

CroxyProxy memungkinkan pengguna untuk berselancar secara anonim, menjaga privasi dan keamanan pengguna di internet.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/16/3180012//openai_atlas-2lz0_large.jpg
Ini Fitur ChatGPT Atlas yang Tidak Ada di Google Chrome
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/16/3171657//ilustrasi-dvJQ_large.jpg
Google Integrasikan Gemini ke Browser Chrome
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/16/3170755//ilustrasi-1xab_large.jpeg
Tips Aman dan Cepat Nonton Yandex di Google Chrome
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/16/3167334//ilustrasi-FXfe_large.jpg
Menang Kasus Antitrust, Google Tak Perlu Jual Chrome
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/57/3162544//perplexity-pD1R_large.jpg
Perplexity AI Tawarkan USD34,5 Miliar untuk Beli Google Chrome
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/57/3152952//yandex-TZLP_large.jpg
Tutorial Mengakses Yandex di DuckDuckGo Menggunakan Croxyproxy Tanpa VPN
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement