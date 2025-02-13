JAKARTA - Cara aman akses Proxy Croxy di Chrome menarik diketahui. Croxy Proxy menjadi layanan proxy online untuk membuka situs web yang diblokir atau berselancar secara anonim di internet.
Platform ini umumnya dilengkapi enkripsi SSL untuk mengamankan koneksi dari potensi intaian pihak ketiga. Proxy Free mampu merahasiakan identitas kamu dengan menggunakan server dari negara-negara lain.
Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (13/2/2025), Okezone telah merangkum cara aman akses Proxy Croxy di Chrome, sebagai berikut.
Jika suatu situs web diblokir oleh penyedia layanan internet kamu, kamu dapat menggunakan ekstensi Croxy Proxy di Chrome untuk membukanya.
CroxyProxy memungkinkan pengguna untuk berselancar secara anonim, menjaga privasi dan keamanan pengguna di internet.