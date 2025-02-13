Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

BYD Sealion 7 Resmi Meluncur di IIMS 2025, Dibanderol Mulai Rp629 Juta

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |19:50 WIB
BYD Sealion 7 Resmi Meluncur di IIMS 2025, Dibanderol Mulai Rp629 Juta
BYD Sealion 7 Resmi Meluncur di IIMS 2025, Dibanderol Mulai Rp629 Juta (Okezone/Erha A Ramadhoni)
JAKARTA - PT BYD Motor Indonesia resmi meluncurkan BYD Sealion 7 pada pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (13/2/2025).  BYD Sealion 7 hadir dalam 2 varian, yaitu Premium dan Performance. BYD Sealion 7 dibanderol mulai dari Rp629 juta.

1. BYD Sealion Resmi Meluncur di IIMS 2025

President Director PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao, mengungkapkan sejak awal pihaknya berkomitmen menghadirkan produk yang dirancang guna menjawab kebutuhan pasar. 

"Kami memahami bahwa konsumen Indonesia, khususnya di segmen SUV, mencari kendaraan yang tidak hanya menawarkan performa tangguh, tetapi juga kenyamanan, teknologi canggih, serta efisiensi energi," tuturnya. 

Ini menjadi alasan pihaknya meluncurkan BYD Sealion di pasar otomotif Tanah Air.

"BYD Sealion 7 kini hadir sebagai solusi yang mampu menjadi pilihan ideal bagi konsumen yang menginginkan kendaraan listrik dengan nilai tambah yang nyata, baik dari segi desain, fitur, teknologi maupun pengalaman berkendara secara keseluruhan dalam mendukung mobilitas ramah lingkungan,” ujar Eagle Zhao.

2. Intip Spesifikasi BYD Sealion 7

BYD Sealion 7 secara dimensi memiliki panjang 4.830 mm, lebar 1.925 mm, tinggi 1.620 mm dan wheelbase 2.930 mm. Khusus untuk varian Performance memiliki ground clearance setinggi 163 mm dan untuk varian Premium yaitu setinggi 157 mm. 

BYD Sealion 7 varian Premium menawarkan jarak tempuh hingga 567 km berdasarkan uji coba NEDC. Sementara kedua varian dilengkapi Eight-in-One Electric Powertrain yang dapat mencapai kecepatan maksimum 215 km/jam. 

 

