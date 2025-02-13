Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Suzuki Bawa Mobil Listrik Konsep eWX ke IIMS 2025, Debut Perdana di ASEAN

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |19:21 WIB
Suzuki Bawa Mobil Listrik Konsep eWX ke IIMS 2025, Debut Perdana di ASEAN
Suzuki eWX di IIMS 2025. (Foto: Erha/Okezone)
A
A
A

JAKARTA  - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) memperkenalkan konsep mobil listrik eWX pada pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (13/2/2025). Ini menjadi debut eWX di Asia Tenggara.

President Director PT SIS, Minoru Amano, Suzuki Indomobil Sales menyampaikan, Suzuki secara global terus mengembangkan solusi mobilitas rendah emisi dengan mengedepankan efisiensi dan kenyamanan.

"eWX merupakan manifestasi dari visi Suzuki dalam menciptakan kendaraan listrik yang tidak hanya berkelanjutan tetapi juga fungsional, hemat energi, serta memberikan pengalaman berkendara menyenangkan," ujarnya.

Ia menjelaskan tujuannya membawa mobil listrik konsep tersebut ke ajang otomotif tahunan tersebut.

"Tujuan kami menampilkan eWX di Indonesia, kami ingin masyarakat lebih memahami bagaimana Suzuki berkontribusi dalam menciptakan solusi mobilitas lebih hijau dan dapat diakses oleh banyak orang,” tuturnya Minoru.

Sebagai konsep mobil listrik, eWX mengusung dimensi ideal untuk mobilitas perkotaan. Memiliki panjang 3.395 mm, lebar 1.475 mm, dan tinggi 1.620 mm.

Dari segi performa, eWX mampu menempuh jarak hingga 230 km dalam sekali pengisian daya. Suzuki juga melengkapi eWX dengan sistem penggerak listrik yang memberikan akselerasi responsif serta efisiensi daya optimal.

Strategi multi-pathway Suzuki merupakan pendekatan holistik dalam mencapai netralitas karbon dengan menghadirkan beragam teknologi ramah lingkungan, mulai dari kendaraan listrik berbasis baterai (BEV), hybrid, hingga pengembangan bahan bakar alternatif.

 

