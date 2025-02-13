Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Akhirnya Honda Luncurkan Mobil Listrik Pertama di Indonesia, Cuma 300 Unit

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |19:14 WIB
Akhirnya Honda Luncurkan Mobil Listrik Pertama di Indonesia, Cuma 300 Unit
Honda E:N1. (Foto: Erha/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Honda Prospect Motor resmi meluncurkan Honda e:N1, kendaraan listrik berbasis baterai (BEV) pertama Honda di Indonesia pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta pada Kamis (13/2/2025).

Upaya Honda dalam menciptakan mobilitas ramah lingkungan telah dimulai jauh sebelum era kendaraan listrik. Dimulai dengan pengembangan teknologi clean engine pada tahun 1970, yang terus berkembang menjadi inovasi selanjutnya yaitu Hybrid Electric Vehicle (HEV). Kini, Honda membawa inovasi ke tingkat berikutnya dengan memperkenalkan teknologi Battery Electric Vehicle (BEV) sebagai bagian dari visinya untuk mencapai netralitas karbon pada 2040.

Sebagai langkah awal pengembangan ekosistem BEV di Indonesia, Honda memperkenalkan Honda Electrified Experience. Konsep ekosistem ini dirancang untuk memastikan pengalaman penggunaan kendaraan listrik Honda secara menyeluruh dan bebas hambatan.

President Director PT Honda Prospect Motor, Shugo Watanabe, menjelaskan bagi Honda, elektrifikasi bukan sekedar tren, tetapi merupakan komitmen untuk terus menawarkan inovasi melalui produk-produk yang dapat diandalkan. Terlebih penting, kata dia, visi elektrifikasi Honda adalah mengurangi emisi karbon, melestarikan lingkungan demi generasi mendatang.

"Hari ini, Honda meluncurkan ekosistem Honda Electrified Experience untuk mendukung transisi yang lebih mudah dan nyaman bagi konsumen di Indonesia menuju elektrifikasi, dimulai dengan meluncurkan e:N1 sebagai mobil listrik pertama Honda untuk Indonesia,” ujar Shugo Watanabe.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/15/3184402//byd_atto_1-oAWS_large.jpg
Spesifikasi BYD Atto 1, Mobil Terlaris Oktober 2025 dengan Penjualan 9 Ribu Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/15/3184093//maxus_mifa_7-V2Da_large.jpg
China Mulai Uji Taksi Listrik Sistem Tukar Baterai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/16/3184053//toyota_hilux_bev-LkNZ_large.jpg
Toyota Luncurkan Hilux Listrik, Siap Mengaspal Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/15/3183889//giias-vCVk_large.jpg
Dorong Daya Beli 2026, Insentif Sektor Otomotif Disiapkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/15/3183863//byd_atto_1-EoIU_large.jpg
Melonjak 245 Persen, Penjualan Mobil Listrik Tembus 13.935 Unit Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/15/3183862//honda_super_one-lBeC_large.jpg
Kepergok Tes Jalan, Kapan Honda Super One Meluncur di Indonesia?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement