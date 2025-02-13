Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

IIMS 2025, Toyota Luncurkan Camry dan Corolla Cross Hybrid

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |19:07 WIB
IIMS 2025, Toyota Luncurkan Camry dan Corolla Cross Hybrid
Toyota Luncurkan 2 mobil di IIMS 2025. (Foto: Erha/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) meluncurkan 2 mobil hybrid sekaligus pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (13/2/2025). Keduanya adalah New Camry HEV dan New Corolla Cross HEV.

Kehadiran kedua model ini semakin melengkapi pilihan mobil hybrid dari Toyota.

"Agar adopsi xEV lebih luas dan pilihan Hybrid EV di tiap segmennya semakin lengkap, hari ini spesial kami launching New Camry Hybrid EV dan New Corolla Cross Hybrid EV dengan berbagai improvement yang meningkatkan value-nya,” ujar Vice President Director PT TAM, Henry Tanoto.

Sebagai flagship model dari sedan Toyota, New Camry Hybrid EV hadir dengan penampilan yang lebih menonjolkan sisi emosional, personal, namun tetap sporty dan elegant. Sedan berkelas ini juga telah mengadopsi Toyota Hybrid System (THS) Gen-5 yang diyakini lebih efisien dan powerful, bersama peningkatan kualitas berkendara dan upgrade fitur Toyota Safety Sense (TSS).

Pada bagian interiornya, dilengkapi Combination Meter 12.3 Inch Full TFT serta Head Up Display (HUD). Selain itu, ada pula Panoramic roof.

New Camry Hybrid EV datang dengan peningkatan pada THS Gen-5. Obyektifnya adalah untuk memperoleh performa yang lebih responsif dengan penambahan tenaga mesin bensin dan motor listrik, kontrol kecepatan yang lebih baik, dan mengurangi penggunaan mesin bensin.

New Camry HEV dibekali Hybrid engine berkode A25A-FXS 2.487 cc 4 silinder Dual VVT-i. Tenaganya naik dari 178 PS pada 5.700 rpm menjadi 186 PS pada 6.000 rpm, sementara torsi tetap 221 Nm pada 3.600-5.200 rpm. Peningkatan performance didapatkan pula dari motor listrik. Tenaganya sekarang adalah 135 PS dari sebelumnya 118 PS, dan torsi 208 Nm dari sebelumnya 202 Nm, dengan tenaga pada sistem 227 PS.

 

Halaman:
1 2
      
