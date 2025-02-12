Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Lenovo Legion Go S Hadir di Indonesia dengan Prosesor Eksklusif AMD Z2 Go

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |22:24 WIB
Lenovo Legion Go S Hadir di Indonesia dengan Prosesor Eksklusif AMD Z2 Go
Lenovo Legion Go S resmi meluncur di Indonesia.
A
A
A

JAKARTALenovo resmi meluncurkan handheld gaming generasi terbarunya, Legion Go S di Indonesia pada Rabu, (12/2/2025). Perangkat yang pertama kali diperkenalkan pada CES 2025 pada Januari ini hadir dengan desain yang lebih ergonomis dan performa yang ditingkatkan dengan prosesor AMD RyzenTM Z2 Go baru, selain juga fitur-fitur yang mendukung pengalaman bermain game yang lebih mengasyikkan.

Spesifikasi

Legion Go S menggunakan prosesor eksklusif AMD Z2 Go dan arsitektur Zen 3 memori LPDDR5X 16GB dan penyimpanan 512GB PCIe Gen4. Prosesor ini didukung oleh empat inti CPU dan delapan thread. Selain itu, gamer juga dapat menikmati game 1080p yang didukung oleh grafis AMD RadeonTM 800M.

Lenovo Legion Go S resmi meluncur di Indonesia.

Visual game dapat diubah ke level yang lebih tinggi berkat arsitektur AMD RDNATM 2, serta teknologi seperti RadeonTM Super Resolution, FidelityFXTM Super Resolution, dan AFMF.

Guna menjaga suhu terjaga selama aktivitas gaming dalam waktu yang lama Legion Go S mengadopsi teknologi Legion ColdFront dari ekosistem Lenovo gaming. Legion ColdFront menggunakan kipas berkapasitas tinggi yang mampu menyerap panas secara efektif, mengatasi panas berlebih dan menjaga performa tetap optimal.

Black Myth Wukong di Lenovo Legion Go S.

Pada display, Legion Go S dibekali layar sentuh PureSight WUXGA 8 inci dan rasio aspek 16:10. Ini memberikan area layar 37% lebih besar dibandingkan dengan perangkat handheld gaming pada umumnya. Dengan refresh rate 120Hz, layar ini menampilkan gameplay dengan halus, menciptakan pengalaman gaming yang lebih imersif.

Fitur Kontrol

Sebagai konsol gaming handheld, kontrol permainan menjadi bagian penting. Legion Go S dilengkapi dengan Kontroler Legion TrueStrike yang memiliki trigger yang dapat disesuaikan. Fitur ini memungkinkan pengguna memiliki fleksibiltas untuk memilih dalamnya tekanan tombol trigger, bergantung pada jenis game yang dimainkan, misalnya pada game fighting atau first person shooter (FPS).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/16/3182948//lenovo_thinkpad_p1_gen_8-wQ6u_large.jpg
Lenovo Perkenalkan Tiga Mobile Workstation ThinkPad Baru untuk Profesional di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/16/3182442//arsene_wenger-R784_large.jpg
Lenovo Akan Bawa Solusi Berteknologi AI ke World Cup 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/16/3178705//lenovo_legion_go_2-l5d8_large.png
Lenovo Legion Go 2 Resmi Hadir di Indonesia, Cek Spesifikasi dan Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/16/3174406//lenovo_legion_pro_5i-qQDH_large.jpg
Lenovo Legion Pro 5i dan Legion 5i dengan Coldfront Hyper Meluncur di Indonesia, Cek Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/16/3172721//lenovo_resmi_meluncurkan_legion_tab_gen_3_di_indonesia-fl47_large.jpg
Legion Tab 3 Resmi Diluncurkan, Tablet Gaming Pertama Lenovo di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/16/3168157//lenovo_legion_go_2-3cW9_large.jpg
Lenovo Legion Go 2 Diluncurkan dengan Prosesor Lebih Kencang dan Baterai Lebih Besar
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement