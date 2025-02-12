Lenovo Legion Go S Hadir di Indonesia dengan Prosesor Eksklusif AMD Z2 Go

JAKARTA – Lenovo resmi meluncurkan handheld gaming generasi terbarunya, Legion Go S di Indonesia pada Rabu, (12/2/2025). Perangkat yang pertama kali diperkenalkan pada CES 2025 pada Januari ini hadir dengan desain yang lebih ergonomis dan performa yang ditingkatkan dengan prosesor AMD RyzenTM Z2 Go baru, selain juga fitur-fitur yang mendukung pengalaman bermain game yang lebih mengasyikkan.

Spesifikasi

Legion Go S menggunakan prosesor eksklusif AMD Z2 Go dan arsitektur Zen 3 memori LPDDR5X 16GB dan penyimpanan 512GB PCIe Gen4. Prosesor ini didukung oleh empat inti CPU dan delapan thread. Selain itu, gamer juga dapat menikmati game 1080p yang didukung oleh grafis AMD RadeonTM 800M.

Visual game dapat diubah ke level yang lebih tinggi berkat arsitektur AMD RDNATM 2, serta teknologi seperti RadeonTM Super Resolution, FidelityFXTM Super Resolution, dan AFMF.

Guna menjaga suhu terjaga selama aktivitas gaming dalam waktu yang lama Legion Go S mengadopsi teknologi Legion ColdFront dari ekosistem Lenovo gaming. Legion ColdFront menggunakan kipas berkapasitas tinggi yang mampu menyerap panas secara efektif, mengatasi panas berlebih dan menjaga performa tetap optimal.

Pada display, Legion Go S dibekali layar sentuh PureSight WUXGA 8 inci dan rasio aspek 16:10. Ini memberikan area layar 37% lebih besar dibandingkan dengan perangkat handheld gaming pada umumnya. Dengan refresh rate 120Hz, layar ini menampilkan gameplay dengan halus, menciptakan pengalaman gaming yang lebih imersif.

Fitur Kontrol

Sebagai konsol gaming handheld, kontrol permainan menjadi bagian penting. Legion Go S dilengkapi dengan Kontroler Legion TrueStrike yang memiliki trigger yang dapat disesuaikan. Fitur ini memungkinkan pengguna memiliki fleksibiltas untuk memilih dalamnya tekanan tombol trigger, bergantung pada jenis game yang dimainkan, misalnya pada game fighting atau first person shooter (FPS).