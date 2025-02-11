Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Mudah dan Dijamin Legal Buka Situs Diblokir Pakai Blue Proxy

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |14:22 WIB
Cara Mudah dan Dijamin Legal Buka Situs Diblokir Pakai Blue Proxy
Blue Proxy.
A
A
A

JAKARTA - Cara buka situs diblokir pakai Blue Proxy menarik diketahui. Blue Proxy merupakan sebuah layanan proxy yang mempunyai banyak kelebihan. Dengan menggunakan Blue Proxy, pengguna dapat mengakses situs-situs web yang diblokir atau terbatas di negara mereka.

Selain itu, Blue Proxy juga dapat melindungi privasi pengguna dengan menyembunyikan alamat IP asli mereka. Blue Proxy VPN menjadi strategi terbaik untuk meningkatkan keamanan saat menjelajah dunia maya.

Dilansir dari berbagai sumber pada Selasa (11/2/2025), Okezone telah merangkum cara buka situs diblokir pakai Blue Proxy, sebagai berikut.

Cara Buka Situs Diblokir Pakai Blue Proxy

  1. Langkah pertama adalah dengan membuka Play Store di perangkat Android.
  2. Cari “Blue Proxy” di kolom pencarian.
  3. Temukan ikon aplikasi Blue Proxy dan klik.
  4. Klik tombol “Install” untuk memulai proses pengunduhan.
  5. Pastikan memiliki koneksi internet yang stabil selama proses ini.
  6. Setelah selesai mengunduh, buka aplikasi Blue Proxy di perangkat.
  7. Pada antarmuka pengguna, masukkan URL situs web yang ingin diakses melalui proxy.
  8. Setelah memasukkan URL, klik tombol “Connect” untuk terhubung melalui proxy.
  9. Blue Proxy akan secara otomatis mengenkripsi lalu lintas dan menyembunyikan identitas saat menjelajahi internet.

Ini adalah alat yang berguna untuk mengakses situs web yang mungkin diblokir di wilayah Anda. Selain itu, Blue Proxy juga dapat meningkatkan kecepatan browsing dengan memanfaatkan teknologi caching.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/57/3136341//duckduckgo-TZ4u_large.jpg
Klik Disini! Link Nonton dan Download DuckDuckGo Blue Proxy Versi Terbaru Mei 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/57/3126935//ilustrasi-nK90_large.jpg
Begini Cara Mudah Mengatasi The Proxy Server is Refusing Connections, Dijamin Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/57/3124895//blue_proxy-MUHp_large.jpg
Klik Link Download Blue Proxy VPN Proxy Video Viral Indonesia Versi Terbaru Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/57/3117957//croxyproxy-ZMs4_large.jpg
Cara Buka Blokir Youtube Pakai proxy croxy Untuk Nonton Video Viral Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/57/3116009//blue_proxy-GXO2_large.jpg
Link Download Blue Proxy VPN Proxy Video Indonesia Terbaru Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/57/3114772//croxy_proxy-BcXz_large.jpg
Ini Cara Mudah Streaming Video Viral Terbaru tanpa Blokir dengan CroxyProxy
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement