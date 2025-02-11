Cara Mudah dan Dijamin Legal Buka Situs Diblokir Pakai Blue Proxy

JAKARTA - Cara buka situs diblokir pakai Blue Proxy menarik diketahui. Blue Proxy merupakan sebuah layanan proxy yang mempunyai banyak kelebihan. Dengan menggunakan Blue Proxy, pengguna dapat mengakses situs-situs web yang diblokir atau terbatas di negara mereka.

Selain itu, Blue Proxy juga dapat melindungi privasi pengguna dengan menyembunyikan alamat IP asli mereka. Blue Proxy VPN menjadi strategi terbaik untuk meningkatkan keamanan saat menjelajah dunia maya.

Dilansir dari berbagai sumber pada Selasa (11/2/2025), Okezone telah merangkum cara buka situs diblokir pakai Blue Proxy, sebagai berikut.

Cara Buka Situs Diblokir Pakai Blue Proxy

Langkah pertama adalah dengan membuka Play Store di perangkat Android. Cari “Blue Proxy” di kolom pencarian. Temukan ikon aplikasi Blue Proxy dan klik. Klik tombol “Install” untuk memulai proses pengunduhan. Pastikan memiliki koneksi internet yang stabil selama proses ini. Setelah selesai mengunduh, buka aplikasi Blue Proxy di perangkat. Pada antarmuka pengguna, masukkan URL situs web yang ingin diakses melalui proxy. Setelah memasukkan URL, klik tombol “Connect” untuk terhubung melalui proxy. Blue Proxy akan secara otomatis mengenkripsi lalu lintas dan menyembunyikan identitas saat menjelajahi internet.

Ini adalah alat yang berguna untuk mengakses situs web yang mungkin diblokir di wilayah Anda. Selain itu, Blue Proxy juga dapat meningkatkan kecepatan browsing dengan memanfaatkan teknologi caching.