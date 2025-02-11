Bulan Kasih Sayang, Motor Honda Diskon hingga Rp8 Juta

JAKARTA - Sepeda motor Honda diskon hingga Rp8 juta selama Februari 2025. Potongan harga itu diberikan untuk motor matic hingga sport selama bulan kasih sayang ini.

1. Motor Honda Diskon hingga Rp8 Juta

Program yang berlaku hingga 28 Februari 2025 ini dihadirkan PT Wahana Makmur Sejati, Main Dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Jakarta-Tangerang. Program ini berlaku baik untuk pembelian secara tunai maupun kredit.

“Bulan penuh kasih sayang jadi waktu yang pas untuk memiliki motor impian Anda dengan harga yang hemat dan bisa mendapatkan potongan tenor,” kata Division Head of Sales PT Wahana Makmur Sejati, Olivia Widyasuwita, dalam keterangan tertulis, Selasa (11/2/2025).

Selain itu, ada pula voucher gratis oli sebanyak 4 kali untuk konsumen yang memenuhi syarat. Konsumen cukup mengunduh aplikasi WANDA serta melakukan pembayaran cicilan kredit secara lancar minimal tiga bulan pertama untuk menikmati keuntungan tambahan ini.

“Konsumen sudah tidak perlu repot lagi datang ke dealer jika memerlukan informasi seputar sepeda motor Honda. Lewat aplikasi WANDA, semua kebutuhan informasi, sepesifikasi hingga simulasi kredit bisa diakses dengan mudah,” tutur Olivia.

Potongan harga ini berlaku untuk motor matic, sport, dan bebek.

Honda BeAT mendapatkan potongan harga Rp1,2 juta. Honda Genio mendapatkan potongan hingga Rp1 juta.

Honda Scoopy ada potongan hingga Rp1,2 juta. Honda Old PCX 160 ada potongan hingga Rp1,9 juta.